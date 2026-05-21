Dziennik Gazeta Prawana logo

Radosław Sikorski wydał pilne oświadczenie ws. Izraela. Domaga się przeprosin

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 10:12
[aktualizacja dzisiaj, 10:12]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Szef MSZ zareagował na słowa Kaczyńskiego. Sikorski wskazał, kto odpowiada za śmierć Leppera
Radosław Sikorski wydał pilne oświadczenie ws. Izraela. Domaga się przeprosin/Shutterstock
Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów Global Sumud Flotilla. - Domagamy się uwolnienia polskich obywateli. Poleciłem wezwać chargé d’affaires Izraela w Warszawie - poinformował. Szef MSZ chce przeprosin za "skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu".

Radosław Sikorski zareagował na nagranie ukazujące traktowanie aktywistów zatrzymanej przez Izrael flotylli. Płynęli oni z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Kilkanaście łodzi z flotylli pomocowej zostało zatrzymanych przez izraelskich żołnierzy. Na pokładzie znajdowało się troje Polaków. Polska delegacja została zatrzymana przez izraelskie służby. Statek aktywistów został ostrzelany.

Izraelski minister wyśmiewał aktywistów

Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gewir opublikował nagranie, na którym wyśmiewa zatrzymanych aktywistów. Na filmie widać kilkudziesięciu aktywistów klęczących na ziemi, podczas gdy Ben-Gewir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Sikorski reaguje

"Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele" - napisał Sikorski we wpisie zamieszczonym na platformie X. "Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu" - dodał szef MSZ.

Jak napisał, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności. "Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem" - podkreślił Sikorski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Radosław SikorskiIzraelaktywiści
Powiązane
Ziobro
Namierzyli miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. To nie Waszyngton
żołnierze amerykańscy, US Army, wojsko, armia, USA, Stany Zjednoczone
"USA szykują się do wojny konwencjonalnej z Chinami". Era ataków terrorystycznych dobiegła końca
Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki chce zwołania referendum. Zapadła decyzja
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRadosław Sikorski wydał pilne oświadczenie ws. Izraela. Domaga się przeprosin »
Zobacz
|
Jackowski
Zaskakująca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Trump nie dokończy kadencji"
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Karol Nawrocki, Donald Trump
Niemcy o panice w Warszawie: Trump chciał ukarać nas, uderzył w Polskę
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj