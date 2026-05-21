Radosław Sikorski wydał pilne oświadczenie ws. Izraela. Domaga się przeprosin

Radosław Sikorski zareagował na nagranie ukazujące traktowanie aktywistów zatrzymanej przez Izrael flotylli. Płynęli oni z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Kilkanaście łodzi z flotylli pomocowej zostało zatrzymanych przez izraelskich żołnierzy. Na pokładzie znajdowało się troje Polaków. Polska delegacja została zatrzymana przez izraelskie służby. Statek aktywistów został ostrzelany.

Izraelski minister wyśmiewał aktywistów

Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gewir opublikował nagranie, na którym wyśmiewa zatrzymanych aktywistów. Na filmie widać kilkudziesięciu aktywistów klęczących na ziemi, podczas gdy Ben-Gewir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Sikorski reaguje

"Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele" - napisał Sikorski we wpisie zamieszczonym na platformie X. "Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu" - dodał szef MSZ.

Jak napisał, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności. "Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem" - podkreślił Sikorski.