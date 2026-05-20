Dziennik Gazeta Prawana logo

Zainstalowano głowice nuklearne na pociskach Iskander. Komunikat rosyjskiego MON

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 11:42
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Iskander
Zainstalowano głowice nuklearne na pociskach Iskander. Komunikat rosyjskiego MON/Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
Ministerstwo obrony Rosji twierdzi, że w ramach trwających ćwiczeń zainstalowano na pociskach rakietowych typu Iskander-M głowice nuklearne – podała w środę rano agencja Reutera. Ćwiczenia odbywają się w dniach 19-21 maja.

Według komunikatu rosyjskiego resortu obrony głowice nuklearne zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, a następnie zainstalowane na rakietach. W kolejnym etapie wyrzutnie zostały skierowane do rejonów, gdzie prowadzone będą kolejne etapy szkolenia. Iskander-M ma zasięg 500 km.

Manewry nuklearne w Rosji

Rosyjska armia realizuje manewry związane z przygotowaniem do użycia sił nuklearnych w przypadku zagrożenia zewnętrzną agresją. Jak deklaruje resort obrony, bierze w nich udział 64 tys. żołnierzy oraz sprzęt wojskowy, w tym mobilne wyrzutnie pocisków rakietowych, a także samoloty lotnictwa strategicznego i okręty podwodne.

Ćwiczenia w dwóch okręgach

Ćwiczenia obejmują m.in. dwa okręgi wojskowe - leningradzki i centralny, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flotę Północną i Flotę Oceanu Spokojnego. Jak poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Białorusi, także na terytorium tego kraju odbywają się działania w ramach ćwiczeń związanych ze stosowaniem broni nuklearnej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Rosjabroń nuklearnapociski
Powiązane
Putin, Xi
"Światu grozi powrót do prawa dżungli". Chiny i Rosja wydały wspólne oświadczenie
ebola, wirus, szpital
Pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola trafił do szpitala w Czechach
żołnierze amerykańscy, US Army, wojsko, armia, USA, Stany Zjednoczone
Co z wojskiem USA w Europie? Rzecznik Pentagonu ogłosił decyzję. Wspomniał o konsekwencjach dla Polski
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZainstalowano głowice nuklearne na pociskach Iskander. Komunikat rosyjskiego MON »
Zobacz
|
Naturalny zapach do łazienki. Wlej dwie łyżki i postaw w łazience
Dodaj dwie łyżki i postaw na blacie w łazience. Przepiękny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu
Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska
Sędziowie KRS odbili się od drzwi siedziby TK. "Święczkowski stwierdził, że to jego prywatny Trybunał"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj