Wariant APOE2 genu APOE (apolipoproteiny E) ma w sobie coś szczególnego. Osoby będące jego nosicielami żyją zazwyczaj dłużej i mają mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Naukowcy wciąż próbują ustalić przyczynę tego zjawiska i teraz mają nowy trop.

Ten wariant genu chroni przed Alzheimerem i wydłuża życie

Zespół pod kierownictwem naukowców z Buck Institute for Research on Aging w USA postanowił odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystując neurony pochodzące z ludzkich komórek macierzystych oraz badania na myszach.

Od lat wiemy, że osoby będące nosicielami genu APOE2 żyją dłużej i mają mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera – mówi chemiczka Lisa Ellerby z Buck Institute.

Ellerby i współpracownicy przeanalizowali, jak neurony ekspresujące APOE2 zachowują się inaczej niż neurony ekspresujące APOE3 i APOE4, czyli inne powszechne warianty. Co najważniejsze, odkryli, że APOE2 prawdopodobnie pomaga zachować DNA wewnątrz neuronów w stanie nienaruszonym i chroni je przed uszkodzeniami spowodowanymi biologicznym wpływem czynników, które mogą pojawiać się wraz z wiekiem i stresem w organizmie.

Naukowcy sugerują, że lepsze zrozumienie tych mechanizmów może z czasem doprowadzić do opracowania nowych sposobów radzenia sobie z początkiem demencji lub powstrzymania jej rozwoju.

Nasze badania pokazują, że neurony APOE2 lepiej radzą sobie z zapobieganiem uszkodzeniom DNA i ich naprawą, a także opierają się procesowi starzenia się komórek, który jest przyczyną tak dużej części schorzeń wieku podeszłego – mówi chemiczka Lisa Ellerby z Buck Institute.

Co to jest gen APOE?

Gen APOE jest najbardziej znany z produkcji apolipoproteiny E (APOE), która transportuje cholesterol i tłuszcze po całym organizmie. Znacznie wyższe ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera występuje u osób posiadających wersję genu APOE4, podczas gdy u osób posiadających wersję APOE2 ryzyko to jest znacznie niższe.

W testach laboratoryjnych neurony APOE2 uległy mniejszym uszkodzeniom, a neurony pobudzające stymulowały reakcje awaryjne i procesy naprawcze. Neurony APOE2 wykazywały również większą odporność na starzenie: stan, w którym komórki przestają funkcjonować, ale nie obumierają, co prowadzi do stanu zapalnego i uszkodzeń w ich otoczeniu.

Badania wykazały, że starzenie się może odgrywać istotną rolę w chorobie Alzheimera. Ponadto zespół odkrył, że leczenie neuronów APOE4 białkiem APOE2 może pomóc w ochronie przed uszkodzeniami, co sugeruje potencjalne możliwości terapeutyczne.

Badania opublikowano w czasopiśmie Aging Cell.