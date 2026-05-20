Dziennik Gazeta Prawana logo

Mózg mózgowi nierówny. Jeden szczególny wariant genu chroni przed Alzheimerem i wydłuża życie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 11:27
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
senior, starsza samotna kobieta
Gen długowieczności otwiera nowe drzwi w walce z Alzheimerem. Naukowcy odkryli jego sekret/Shutterstock
Amerykańscy naukowcy zbadali mechanizm obronny genu APOE2, który odpowiada za zdrowsze starzenie się mózgu. Z analiz opublikowanych w czasopiśmie Aging Cell wynika, że rzadki wariant genu nie tylko skutecznie zapobiega uszkodzeniom komórek nerwowych, ale też zmusza je do szybszej samonaprawy. Wyniki dają nadzieję na opracowanie zupełnie nowych leków naśladujących ten proces.

Wariant APOE2 genu APOE (apolipoproteiny E) ma w sobie coś szczególnego. Osoby będące jego nosicielami żyją zazwyczaj dłużej i mają mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Naukowcy wciąż próbują ustalić przyczynę tego zjawiska i teraz mają nowy trop.

Ten wariant genu chroni przed Alzheimerem i wydłuża życie

Zespół pod kierownictwem naukowców z Buck Institute for Research on Aging w USA postanowił odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystując neurony pochodzące z ludzkich komórek macierzystych oraz badania na myszach.

Od lat wiemy, że osoby będące nosicielami genu APOE2 żyją dłużej i mają mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera – mówi chemiczka Lisa Ellerby z Buck Institute.

Ostatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku
Ostatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku

Ellerby i współpracownicy przeanalizowali, jak neurony ekspresujące APOE2 zachowują się inaczej niż neurony ekspresujące APOE3 i APOE4, czyli inne powszechne warianty. Co najważniejsze, odkryli, że APOE2 prawdopodobnie pomaga zachować DNA wewnątrz neuronów w stanie nienaruszonym i chroni je przed uszkodzeniami spowodowanymi biologicznym wpływem czynników, które mogą pojawiać się wraz z wiekiem i stresem w organizmie.

Naukowcy sugerują, że lepsze zrozumienie tych mechanizmów może z czasem doprowadzić do opracowania nowych sposobów radzenia sobie z początkiem demencji lub powstrzymania jej rozwoju.

Nasze badania pokazują, że neurony APOE2 lepiej radzą sobie z zapobieganiem uszkodzeniom DNA i ich naprawą, a także opierają się procesowi starzenia się komórek, który jest przyczyną tak dużej części schorzeń wieku podeszłego – mówi chemiczka Lisa Ellerby z Buck Institute.

Co to jest gen APOE?

Gen APOE jest najbardziej znany z produkcji apolipoproteiny E (APOE), która transportuje cholesterol i tłuszcze po całym organizmie. Znacznie wyższe ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera występuje u osób posiadających wersję genu APOE4, podczas gdy u osób posiadających wersję APOE2 ryzyko to jest znacznie niższe.

W testach laboratoryjnych neurony APOE2 uległy mniejszym uszkodzeniom, a neurony pobudzające stymulowały reakcje awaryjne i procesy naprawcze. Neurony APOE2 wykazywały również większą odporność na starzenie: stan, w którym komórki przestają funkcjonować, ale nie obumierają, co prowadzi do stanu zapalnego i uszkodzeń w ich otoczeniu.

Badania wykazały, że starzenie się może odgrywać istotną rolę w chorobie Alzheimera. Ponadto zespół odkrył, że leczenie neuronów APOE4 białkiem APOE2 może pomóc w ochronie przed uszkodzeniami, co sugeruje potencjalne możliwości terapeutyczne.

Badania opublikowano w czasopiśmie Aging Cell.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: mózgalzheimergen
Powiązane
Dlaczego większość ludzi jest praworęczna? Naukowcy odkrywają przyczynę
Dlaczego większość ludzi jest praworęczna? Naukowcy odkrywają przyczynę
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMózg mózgowi nierówny. Jeden szczególny wariant genu chroni przed Alzheimerem i wydłuża życie »
Zobacz
|
Naturalny zapach do łazienki. Wlej dwie łyżki i postaw w łazience
Dodaj dwie łyżki i postaw na blacie w łazience. Przepiękny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu
Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska
Sędziowie KRS odbili się od drzwi siedziby TK. "Święczkowski stwierdził, że to jego prywatny Trybunał"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj