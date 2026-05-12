Dziennik Gazeta Prawana logo

Ostatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 13:39
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ostatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku
Ostatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku/Shutterstock
Postępujące ocieplenie klimatu i wycinka lasów mogą zmienić większość amazońskiej puszczy w suche, zdegradowane tereny przypominające sawannę – wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „Nature”. Proces ten może nastąpić już w latach 40. XXI wieku.

Do tej pory zakładano, że Amazonia wytrzyma ocieplenie klimatu nawet o ok. 4 st. C. Nowe badanie pokazuje jednak, że jeśli wylesianie będzie postępować, niebezpieczne zmiany mogą zacząć się już przy wzroście temperatury o 1,5–1,9 st. C – czyli bardzo blisko poziomu, który świat praktycznie już osiąga.

Ile puszczy już wycięto i pod jakie cele?

Opublikowana w „Nature” analiza wskazuje, że punkt krytyczny może zostać osiągnięty, gdy wylesienie Amazonii sięgnie 22–28 proc. Do tej pory wycięto już 17–18 proc. puszczy, głównie pod hodowlę bydła i uprawy soi.

Dotąd amazoński las deszczowy odgrywał kluczową rolę w stabilizowaniu systemu Ziemi jako pochłaniacz dwutlenku węgla, regulator obiegu wilgoci i siedlisko największej bioróżnorodności lądowej na świecie. Dalsze wylesianie podważa tę stabilność, przybliżając las do punktu krytycznego. Byłoby to katastrofalne nie tylko dla regionu, ale mogłoby mieć dalekosiężne konsekwencje dla całej planety” – przekazał współautor badania Johan Rockstrom.

Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie

Amazonia może zmienić się w sawannę już w 2040 roku

Według naukowców taki punkt krytyczny i degradacja ekosystemu Amazonii może zostać osiągnięty już w latach 40. XXI wieku. Wyliczyli oni, że po przekroczeniu tego progu ponad dwie trzecie Amazonii może zostać zdegradowane.

Wylesianie sprawia, że Amazonia jest znacznie mniej odporna, niż wcześniej sądziliśmy. Osusza atmosferę i osłabia zdolność lasu do samodzielnego generowania opadów” – wyjaśnił Nico Wunderling, główny autor badania – „Nawet umiarkowane dodatkowe ocieplenie może wtedy wywołać kaskadowe skutki w dużych częściach lasu”.

Amazonia w dużej mierze sama napędza swój obieg wody. Drzewa uwalniają do atmosfery ogromne ilości wilgoci, z której później powstają opady – nawet połowa deszczu w regionie pochodzi właśnie z tego procesu. Gdy lasów ubywa, system ten zaczyna się załamywać: spada ilość opadów, nasilają się susze, a kolejne obszary stają się bardziej podatne na degradację.

Zmiany te nie są jednak nieuniknione. Zatrzymanie wylesiania, ekologiczna odbudowa zdegradowanych lasów oraz szybka redukcja emisji mogą jeszcze ograniczyć ryzyko” – podsumował Rockstrom.

Ola Synowiec (PAP)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Amazoniaekosystem
Powiązane
Przysłowie na dziś, 11 maja
Przysłowie na dziś, 11 maja. „Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada”
"Polski Forrest Gump" biegnie przez USA. 50 maratonów w 50 dni
"Polski Forrest Gump" biegnie przez USA. 50 maratonów w 50 dni
Ultrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT]
Ultrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT]
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOstatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku »
Zobacz
|
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Biały Lexus RZ 550e i srebrny Lexus RX zaparkowane obok siebie na Torze Modlin. Porównanie sylwetki elektrycznego SUV-a z modelem spalinowym
Nowy Lexus zamiast NX. Ma wolant zamiast kierownicy i 1 mln km gwarancji. Jaka cena?
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj