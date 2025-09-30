Kawa od lat budzi mieszane uczucia. Dla niektórych to nieodłączny element poranka, inni patrzą na nią podejrzliwie. Również naukowcy nie są zgodni – jedne badania mówią, że umiarkowane picie kawy może wspierać serce i mózg, inne przestrzegają przed skutkami nadmiaru kofeiny. Jak zwykle – kluczem wydaje się umiar.

Równie gorące dyskusje wzbudzają dodatki do kawy – mleko, śmietanka, przyprawy czy alkohol mogą wpływać na jej właściwości. Ale to właśnie klasyczne połączenie kawy z mlekiem trafiło pod naukową lupę.

Pijesz kawę z mlekiem? Oto co dzieje się w twoim organizmie. Wyniki badań

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze sprawdził, jak działa połączenie przeciwutleniaczy z kawy (czyli polifenoli) z białkiem zawartym w mleku. W laboratorium wywołali stan zapalny w komórkach, a następnie przetestowali wpływ samych polifenoli oraz ich mieszanki z białkiem. Wynik? Komórki, które "dostały" duet polifenole + białko, radziły sobie ze stanem zapalnym dwa razy lepiej niż te potraktowane samymi polifenolami.

Reklama

A czym właściwie są te polifenole?

To naturalne związki, które znajdziemy m.in. w owocach, warzywach, herbacie, winie czy kakao. Znane są z działania antyoksydacyjnego i opóźniania procesów starzenia. Jak się okazuje, chętnie łączą się z białkami – i to może wzmacniać ich pozytywny wpływ na zdrowie.

Nie tylko kawa z mlekiem – możliwe szersze zastosowania odkrycia

Odkrycie opisane w czasopiśmie "Journal of Agricultural and Food Chemistry" odbiło się szerokim echem w świecie nauki. Prof. Marianne Nissen Lund, która kierowała badaniami, zwraca uwagę, że podobne reakcje mogą zachodzić też w innych produktach – np. w smoothie z jogurtem czy w daniach mięsnych z warzywami. Teraz naukowcy chcą sprawdzić, jakie proporcje składników przynoszą najlepsze efekty i jak działają one w organizmie człowieka – nie tylko w laboratorium.

Kawa nie tylko z mlekiem. Wypróbuj też inne dodatki

Warto też pamiętać, że poza mlekiem do kawy można również dodawać inne składniki, które nie tylko znacząco poprawiają smak, ale też mają specjalne właściwości.

Masło lub olej kokosowy

Łyżeczka masła lub oleju kokosowego sprawi, że kawa będzie gęstsza i bardziej kremowa. Tłuszcze te dostarczają energii, sycą na dłużej i wspierają osoby na diecie ketogenicznej. To sposób na uniknięcie nagłego spadku poziomu cukru po śniadaniu.

Cynamon

Szczypta cynamonu podkręca smak kawy i może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi. Ma też działanie przeciwzapalne i wspiera walkę z cholesterolem.

Kardamon

Aromatyczny kardamon nada kawie wyjątkowy, orientalny charakter. Może wspomagać trawienie, poprawiać nastrój i dodawać energii.

Kakao

Reklama

Łyżeczka gorzkiego kakao wzbogaci smak o nutę czekolady, a przy okazji dostarczy magnezu i przeciwutleniaczy. Może korzystnie wpływać na pamięć i nastrój.

Sól

Choć brzmi nietypowo, szczypta soli potrafi zrównoważyć gorycz i wydobyć naturalną słodycz kawy. Może też uzupełnić elektrolity, szczególnie po wysiłku fizycznym.

Nie tylko cukier i mleko. Spróbuj tych przypraw w kawie

Ekstrakt waniliowy

Kilka kropel wanilii nada kawie słodki, kojący aromat. Działa relaksująco i może łagodzić napięcie.

Imbir

Starty imbir w kawie to dobry pomysł na chłodne dni. Rozgrzewa, wspomaga krążenie, wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie.

Kurkuma

Złota przyprawa doda kawie intensywnego koloru i mocnych właściwości – od działania przeciwzapalnego po wspieranie pracy mózgu i serca.