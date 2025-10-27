To właśnie wtedy nasz naturalny satelita znajdzie się w rekordowo bliskiej odległości od Ziemi – około 357 tysięcy kilometrów. Oznacza to, że zobaczymy go większego i jaśniejszego niż kiedykolwiek wcześniej w tym roku.

Taki moment nazywany jest superksiężycem, ponieważ Księżyc znajduje się wtedy w perygeum, czyli najbliżej naszej planety. Dla obserwatorów oznacza to jedno – zjawiskowy widok i wyjątkową atmosferę. To drugi z trzech kolejnych superksiężyców 2025 roku, ale właśnie ten – listopadowy – ma być najbardziej efektowny.

Skąd nazwa "Bobrzy Księżyc"?

Tradycyjna nazwa listopadowej pełni pochodzi z wierzeń rdzennych Amerykanów. W tym czasie bobry zaczynały budować tamy i gromadzić zapasy przed nadejściem zimy. Blask księżyca oświetlał im drogę w chłodne, coraz dłuższe noce.

W Europie to samo zjawisko określano często mianem Mroźnego Księżyca, ponieważ przypominało o nadchodzących chłodach, spokoju natury i potrzebie zwolnienia tempa. To czas, gdy przyroda, a wraz z nią i człowiek, przygotowuje się do wyciszenia i regeneracji.

Deszcz spadających gwiazd – listopadowe niebo pełne cudów

Bobrzemu Księżycowi towarzyszyć będą trzy roje meteorów:

Południowe Taurydy (4–5 listopada) – ich maksimum przypadnie tuż przed pełnią. To powolne, ale jasne meteory, które zostawiają na niebie długie, świecące ślady.

Północne Taurydy (11–12 listopada) – znane z widowiskowych bolidów i dużych, błyszczących meteorów.

Leonidy (17 listopada) – najbardziej znany listopadowy rój, pochodzący z pyłu komety Tempel–Tuttle. W tym roku można się spodziewać nawet 15 „spadających gwiazd” na godzinę!

Warto zaplanować obserwacje z dala od miejskich świateł – najlepiej w okolicach północy, gdy niebo jest najciemniejsze. Do obserwacji nie potrzeba teleskopu.

Pełnia Księżyca w listopadzie 2025. Kiedy wypada i co nam przyniesie?

Pełnia to moment kulminacji – nie tylko na niebie, lecz także w naszym życiu. W listopadzie 2025 roku Księżyc w znaku Byka przyniesie energię stabilizacji, finansowych decyzji i potrzebę zadbania o ciało oraz bezpieczeństwo emocjonalne.

To dobry czas, by odpuścić napięcia, zakończyć trudne sprawy i zadbać o własne granice. Superksiężyc może jednak spotęgować emocje – warto więc znaleźć czas na relaks, kontakt z naturą i spokojne rytuały wyciszenia.

Horoskop na pełnię Księżyca w listopadzie 2025

Baran – Pełnia przypomina ci, że siła nie polega na działaniu bez przerwy. Zadbaj o ciało i finanse – znajdź równowagę między pracą a odpoczynkiem.

Byk – To twoja pełnia! Wydarzenia z początku miesiąca mogą przynieść przełom – zarówno emocjonalny, jak i materialny. Zaufaj swojej intuicji.

Bliźnięta – Zatrzymaj się. Księżyc zachęca, byś zwolnił i wsłuchał się w siebie. Twoje ciało mówi więcej niż myślisz.

Rak – Wokół ciebie ludzie, którzy chcą dobrze. Otwórz się na przyjaźń i współpracę – wsparcie, które przyjdzie, może cię zaskoczyć.

Lew – Światło Księżyca oświetla twoją karierę. Czas błyszczeć – lub zmienić kierunek, jeśli czujesz, że to już nie twoja droga.

Panna – Superksiężyc przynosi pragnienie podróży lub nauki. Zrób coś, co poszerzy twoje horyzonty – mentalnie lub duchowo.

Waga – Emocje nabierają głębi. To moment uzdrawiania relacji i uwalniania tego, co cię ogranicza. Odetchnij i zaufaj procesowi.

Skorpion – Intensywna pełnia w przeciwległym znaku przynosi zmiany w związkach. Prawda wychodzi na jaw – możesz się odrodzić.

Strzelec – Księżyc skupia cię na zdrowiu i codziennych rytuałach. Zadbaj o sen, ruch i porządek – ciało odwdzięczy się siłą.

Koziorożec – Czas radości, miłości i inspiracji. Wpuść trochę światła w swoje życie – twórczość teraz płynie z serca.

Wodnik – Dom staje się centrum wydarzeń. Możesz zapragnąć spokoju, zmian w mieszkaniu lub symbolicznego oczyszczenia przestrzeni.

Ryby – Twoje słowa mają moc. Pisz, mów, dziel się przemyśleniami – inspirujesz innych bardziej, niż sądzisz.