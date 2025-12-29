W komunikacie na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podano, że do instytucji wpłynęło do tej pory ponad 20 skarg na świąteczną reklamę piwa wykorzystującą wizerunek św. Mikołaja.

Widzowie oburzeni

Napisano, że widzowie są oburzeni wykorzystaniem tej postaci, jednoznacznie kojarzonej z dziećmi i czasem Świąt Bożego Narodzenia, a w skargach zwracają uwagę, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem św. Mikołaja. Jak zaznaczono, może to naruszać art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

KRRiT: Obraza wartości

Jak podkreślono, "podejmowane przez KRRiT działanie w zakresie wezwania nadawców do natychmiastowego zaprzestania emitowania reklamy jest uzasadnione wyższym interesem społecznym". "Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt" – wskazała w komunikacie przewodnicząca rady Agnieszka Glapiak.

Wezwani do zaprzestania emisji

Poinformowano, że wezwanie do natychmiastowego zaprzestania emitowania reklamy skierowano do Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji oraz nadawców 68 programów koncesjonowanych oraz 50 programów zdelokalizowanych.

Biejat: Stop patoreklamom!

"Złożyłam wniosek do KRRiT o zakazanie emisji piwa Łomża. Musimy powiedzieć stop patoreklamom alkoholu w telewizji!" – napisała w ubiegłym tygodniu na platformie Instagram wicemarszałkini Senatu i posłanka Magdalena Biejat. Reklamę nazwała szkodliwą oraz zaznaczyła, że dla wielu osób mogła stać się przypomnieniem traum z dzieciństwa, kiedy "wujek lub inny członek rodziny rujnował im święta". Podkreśliła, że "nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego typu reklam i nie powinno być dla nich miejsca w przestrzeni publicznej".