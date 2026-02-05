ZAiKS nie widzi już szans na polubowne załatwienie sprawy. Stowarzyszenie oficjalnie potwierdza, że przygotowuje pozew przeciwko Telewizji Polskiej. Powód jest prosty: nadawca systematycznie ignoruje terminy płatności kolejnych faktur. Jesteśmy zmuszeni wejść na drogę sądową – wyjaśnia portalowi wirtualnemedia.pl Anna Klimczak, rzeczniczka ZAiKS. Dodaje, że od TVP płyną jedynie ogólne obietnice, które nie przekładają się na realne przelewy. Kolejne kroki prawne mają chronić autorów przed negatywnymi skutkami finansowymi tych opóźnień.

Dziesiątki milionów złotych zadłużenia

Skala problemu jest ogromna. Zaległości TVP wobec twórców muzyki, tekstów i filmów liczy się w dziesiątkach milionów złotych. Choć w grudniu nadawca wpłacił około połowy zaległej kwoty, dług błyskawicznie urósł ponownie. Co ciekawe, problem dotyczy głównie telewizji. Jak zaznacza przedstawicielka ZAiKS, publiczne rozgłośnie radiowe rozliczają się z artystami bez większych przeszkód.

TVP obwinia KRRiT, ZAiKS alarmuje ministerstwa

Telewizja Polska nie zaprzecza, że ma długi. Jako przyczynę wskazuje fatalną sytuację finansową spółki. Przedstawiciele nadawcy sugerują, że winę za brak pieniędzy ponoszą działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która blokuje wypłaty z abonamentu. Dla ZAiKS-u te tłumaczenia przestają mieć znaczenie. Stowarzyszenie o problemie poinformowało już Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne kluczowe resorty rządowe.

Autorzy podkreślają, że nie mogą być zakładnikami sporów politycznych i finansowych między instytucjami, bo to oni wykonali pracę, za którą należy się wynagrodzenie.

Dlaczego tantiemy są tak ważne?

Tantiemy to wynagrodzenie dla autorów za wykorzystanie ich utworów w programach telewizyjnych, filmach czy reklamach. Dla wielu artystów są one głównym źródłem dochodu. Opóźnienia w ich wypłacie przez największego nadawcę w Polsce uderzają bezpośrednio w stabilność finansową polskiej kultury.