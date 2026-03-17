Kuba w tej chwili jest w bardzo złej kondycji. Rozmawiają z Markiem i wkrótce zrobimy coś z Kubą - powiedział Trump, pytany o swoje plany względem Kuby podczas spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem.

Na Kubie "musi dokonać się zmiana władz"

Wywołany przez Trumpa, Rubio, którego rodzice wyemigrowali z Kuby, powiedział, że władze reżimu w Hawanie mają przed sobą "wielkie decyzje" do podjęcia. Zaznaczył, że ewentualne zniesienie embarga z wyspy zależy od zmian politycznych i że musi dokonać się zmiana władz.

Reklama

Sedno sprawy jest takie, że ich gospodarka nie działa. To gospodarka niefunkcjonalna (...) To, co mają, przetrwało dzięki dotacjom ze Związku Radzieckiego, a teraz - z Wenezueli. Nie otrzymują już dotacji, więc mają poważne kłopoty, a ludzie u władzy nie wiedzą, jak to naprawić, więc muszą mieć nowych ludzi u władzy - powiedział szef dyplomacji USA.

Trump: Mogę z nią zrobić, co chcę

To już kolejna zapowiedź dążenia do zmiany reżimu na Kubie. Nie dalej jak w poniedziałek prezydent Trump wyznał, że "uważa, że będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby". Mogę ją wyzwolić, wziąć (...), myślę, że mogę z nią zrobić, co chcę- powiedział prezydent.

Słowa te padły w obliczu blackoutów i pogarszającej się sytuacji humanitarnej na wyspie. Według "New York Timesa", Rubio chce ustąpienia prezydenta Kuby Miguela Canela-Diaza. Strategia USA ma być podobna do tej z Wenezueli, w której władze przejąłby ktoś mający umocowanie w dotychczasowym reżimie. Sekretarz stanu prowadził rozmowy z wnukiem byłego prezydenta Raula Castro, Raulem Guillermo Rodriguezem Castro.