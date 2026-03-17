Jak podają media armia sprawdza, czy Laridżani, jeden z najbardziej prominentnych przedstawicieli władz Iranu, zginął lub został ranny w ataku.

Czy Iran potwierdza te doniesienia?

Iran dotychczas nie odniósł się do tych doniesień. Laridżani był typowany na następcę Chameneia.

Kim jest Ali Laridżani?

Ali Laridżani ma 67 lat. Jest uznawany za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w irańskim systemie politycznym oraz strukturach bezpieczeństwa. Był związany z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, gdzie pełnił funkcje dowódcze, a w czasie wojny irańsko-irackiej zajmował stanowisko szefa sztabu generalnego tej formacji. W latach 2008–2020 Ali Laridżani przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu Madżlesu.

Dziś jest sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiada za kształtowanie i realizację strategii bezpieczeństwa Teheranu. Odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu kryzysowym, dialogu międzynarodowym oraz przeciwdziałaniu niepewności krajowej i zagranicznej.