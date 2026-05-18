Dziennik Gazeta Prawana logo

AfD z rekordowym poparciem. Niemcy rozczarowani polityką rządu Friedricha Merza

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:31
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
AfD z rekordowym poparciem. Niemcy rozczarowani polityką rządu Friedricha Merza
AfD z rekordowym poparciem. Niemcy rozczarowani polityką rządu Friedricha Merza/Shutterstock
Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec osiągnęła rekordowe 29 proc. poparcia. AfD zdecydowanie wyprzedza chadecką CDU/CSU (22 proc.) - wynika z sondażu instytutu INSA. Zdaniem ekspertów przyczyną słabego wyniku chadeków jest przede wszystkim rozczarowanie Niemców polityką rządu Friedricha Merza.

Wynik chadeków najniższy od ponad czterech lat

W porównaniu z sondażem instytutu Forsa z 12 maja AfD zyskała jeden punkt procentowy. Chadecy utrzymali wynik na poziomie najniższym od ponad czterech lat. Dziennik "Handelsblatt" zwrócił uwagę, że różnica poparcia między AfD a CDU/CSU wynosi obecnie siedem punktów procentowych i jest największa w historii.

Kanclerz Niemiec ma kłopoty. Friedrich Merz przebił najgorsze wyniki Olafa Scholza
Kanclerz Niemiec ma kłopoty. Friedrich Merz przebił najgorsze wyniki Olafa Scholza

Na trzecim miejscu znalazła się socjaldemokratyczna SPD z wynikiem 12 proc. (bez zmian). Próg wyborczy przekroczyliby jeszcze Zieloni - 14 proc. oraz Lewica - 10 proc. (spadek po jednym punkcie procentowym).

Piętno związane z wyborem AFD wyraźnie zmalało

Cytowany przez agencję dpa badacz ekstremizmu prof. Gideon Botsch dostrzega rosnącą otwartość wyborców na AfD, mimo że - jego zdaniem - partia staje się coraz bardziej radykalna. Zakładamy, że gotowość do głosowania na AfD znacznie wzrosła, a piętno związane z wyborem tej partii wyraźnie zmalało - zauważył Botsch.

Szef instytutu INSA Hermann Binkert ocenił w rozmowie z magazynem "Focus", że Niemcy są maksymalnie niezadowoleni z rządu pod przewodnictwem kanclerza Merza, na czym korzysta przede wszystkim najsilniejsza partia opozycyjna (AfD). Jednocześnie - jak podkreślił - chadecy dysponują nadal potencjałem wyborczym sięgającym nawet 36 proc.

Chadecy muszą już teraz zdecydować, czy mają ambicję ponownie stać się najsilniejszą siłą w obozie prawicowym. Jeśli oddadzą tę pozycję AfD, nie utrzymają wizerunku liberalno-konserwatywnej partii ludowej, co będzie miało długofalowe konsekwencje - ocenił Binkert.

AFD z szansami na historyczny wynik

Niezadowolenie z pracy rządu i samego kanclerza systematycznie rośnie. Według sondażu ARD DeutschlandTrend z 8 maja pracę gabinetu pozytywnie ocenia już tylko 13 proc. badanych, wobec 42 proc. na początku kadencji. Działalność polityczną Merza chwali zaledwie 16 proc. ankietowanych.

We wrześniu odbędą się wybory do parlamentów Berlina, Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W dwóch ostatnich wschodnich landach poparcie dla AfD sięga około 40 proc., co daje partii szansę na historyczny wynik.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NiemcyFriedrich MerzAfDAlternatywa dla Niemiec
Powiązane
Merz
Wojska USA wycofają się z Niemiec. Kanclerz Merz czuje się niewinny i zapewnia
Berlin,,Berlin,Germany,-,11,19,,2025:,Press,Conference,By
Merz twierdzi, że USA "nie mają strategii negocjacyjnej" w wojnie z Iranem
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Napięte relacje Polski i Niemiec. "Kanclerz Merz szkodzi UE"
Emmanuel Macron
Macron nie boi się Trumpa. Odważył się na gest, przed którym stchórzył Merz
Merz i Trump mówią jednym głosem. "Zgadzamy się, że irański reżim musi upaść"
Merz i Trump mówią jednym głosem. "Zgadzamy się, że irański reżim musi upaść"
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAfD z rekordowym poparciem. Niemcy rozczarowani polityką rządu Friedricha Merza »
Zobacz
|
Nowe ceny paliw 12 maja benzyna 95 diesel cena
Koniec limitu cen na stacjach paliw w Polsce. Tyle zapłacisz za benzynę i LPG od 12 maja
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Jak zwalczyć szczury i myszy domowym sposobem?
Najskuteczniejszy domowy sposób na szczury i myszy. Tak pozbędziesz się myszy i szczurów raz na zawsze
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj