Merz twierdzi, że USA "nie mają strategii negocjacyjnej" w wojnie z Iranem

Merz o Irańczykach: Są silniejsi niż sądzono

Irańczycy są silniejsi niż sądzono, a Amerykanie ewidentnie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej - powiedział Merz podczas wizyty w szkole w mieście Marsberg w swoim rodzinnym regionie Sauerland.

Wskazując Irak i Afganistan, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie "nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść”.

Obecnie panuje dość skomplikowana sytuacja, która kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy - dodał.

W dyskusji kanclerza z uczniami pojawił się też temat Ukrainy. Szef rządu wezwał Unię Europejską do podjęcia wobec Ukrainy "wiarygodnych i nieodwracalnych” kroków, które będą prowadzić do jej członkostwa we Wspólnocie.

Apel do Niemiec

Zaapelował przy tym do Niemiec o przejęcie wiodącej roli w UE. Gdybyśmy (jako Unia Europejska) potrafili skuteczniej się jednoczyć i robić więcej wspólnie, moglibyśmy być co najmniej tak silni jak Stany Zjednoczone – ocenił.

Podczas szczytu UE na Cyprze w ubiegłym tygodniu kanclerz zaproponował, aby przedstawiciele Ukrainy mogli bez prawa głosu uczestniczyć w posiedzeniach Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej.