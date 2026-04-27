Koniec wojny i otwarcie Cieśniny Ormuz? Iran z nową propozycją dla USA

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:34
Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz/Shutterstock
Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zakończenia wojny przy jednoczesnym przełożeniu negocjacji nuklearnych na późniejszy termin – poinformował w poniedziałek portal Axios, powołując się na dwa źródła mające wiedzę na ten temat. Axios zauważa, że zdjęcie blokady cieśniny i zakończenie wojny pozbawiłoby jednak Trumpa narzędzi wpływu.

Wspomniane źródła podały, że szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi wysunął tę propozycję podczas rozmów w Islamabadzie za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.

Proces dyplomatyczny w martwym punkcie

Portal podkreślił, że proces dyplomatyczny utknął w martwym punkcie, a irańskie kierownictwo jest podzielone w sprawie ewentualnych ustępstw dotyczących programu atomowego. "Irańska propozycja ominęłaby tę kwestię, umożliwiając szybsze zawarcie porozumienia" – czytamy w artykule.

Jedno ze źródeł portalu poinformowało, że Aragczi jasno powiedział w ostatni weekend mediatorom z Pakistanu, Egiptu, Turcji i Kataru, że w irańskim kierownictwie nie ma zgody co do tego, jak się odnieść do żądań USA. Stany Zjednoczone chcą, by Iran zawiesił co najmniej na 10 lat program wzbogacania uranu, a już wzbogacony uran został wywieziony z kraju.

Nowa propozycja Iranu – Cieśnina Ormuz kluczowa

Nowa propozycja koncentruje się na rozwiązaniu w pierwszej kolejności kryzysu wokół Cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Polegałoby ono na uzgodnieniu długoterminowego zawieszenia broni lub trwałym zakończeniu wojny.

Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie, po otwarciu Ormuzu i zniesieniu blokady morskiej.

Stany Zjednoczone otrzymały tę propozycję, nie wiadomo jednak, czy chcą ją rozważyć – pisze Axios.

USA: To są poufne rozmowy dyplomatyczne

Przedstawicielka Białego Domu Olivia Wales powiedziała portalowi, że "to są poufne rozmowy dyplomatyczne, a Stany Zjednoczone nie prowadzą negocjacji za pośrednictwem prasy. Jak powiedział prezydent (Donald Trump), USA trzymają karty w ręku i zawrą tylko takie porozumienie, które przede wszystkim uwzględnia dobro Amerykanów; nigdy nie zgodzą się, by Iran miał broń nuklearną".

Axios zauważa, że zdjęcie blokady cieśniny i zakończenie wojny pozbawiłoby Trumpa narzędzi wpływu podczas przyszłych rozmów na temat usunięcia z Iranu zapasów wzbogaconego uranu oraz zawieszenia przez Teheran jego dalszego wzbogacania, a są to dla niego dwa podstawowe cele wojny.

W wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje od 8 kwietnia zawieszenie broni.

Źródło PAP
