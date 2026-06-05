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Awantura w programie na żywo. Poszło o prezydenta: toksyczna rola

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:41
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Karol Nawrocki
Politycy w studiu telewizyjnym pokłócili się o Karola Nawrockiego/PAP
Politycy pokłócili się o prezydenta Karola Nawrockiego w programie publicystycznym. Witold Zembaczyński z KO stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki pełni "toksyczną rolę", którą należy "zneutralizować". Na jego słowa ostro zareagowała posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko.

W czwartkowym wydaniu programu "Debata Gozdyry" prowadząca zapytała gości o nowy sondaż partyjny przeprowadzony przez IBRiS dla Polsat News. Jak wynika z niego, Koalicja Obywatelska wygrywa (29,3 proc.) i utrzymuje kilkuprocentową przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością (23,7 proc.). Podium zamyka Konfederacja (13,4 proc.), a za jej plecami plasują się Lewica (8,1 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (8 proc.).

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Poseł KO krytykuje prezydenta

Witold Zembaczyński z KO podkreślił, że w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2027 r., najważniejsze dla jego partii będzie zdobycie większości, która pozwoli na odrzucenie weta prezydenta. Witold Zembaczyński ostro zaatakował Karola Nawrockiego. Dlatego będziemy przekonywać, że udział w wyborach to jest walka o to, żeby zneutralizować toksyczną rolę ustrojową prezydenta Nawrockiego, który po prostu nie dorósł do tego urzędu, który jest osobą grającą wyłącznie na konflikt - powiedział w Polsat News poseł KO. Kiedy zneutralizujemy toksyczną rolę Nawrockiego, będziemy w stanie skutecznie Polskę rozwijać bez tego hamulcowego z pałacu, otoczonego podszeptami z PiS - dodał Witold Zembaczyński.

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Wielkie oburzenie posłanki PiS na słowa o prezydencie Nawrockim

To, co pan mówi, to jest skandal. Pan opowiada o prezydencie Rzeczypospolitej, że trzeba go zniwelować. Co to oznacza w pana opinii? - zdenerwowała się Józefa Szczurek-Żelazko. Posłanka PiS zaznaczyła, że słowo neutralizacja "kojarzy się z pewnymi działaniami, które realizowała brunatna policja niemiecka". Po tym stanęła w obronie prezydenta Karola Nawrockiego, chwaląc jego prezydenturę i podkreślając, że dla niego już "od pierwszego dnia najważniejsze są Polska i Polacy".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentKarol NawrockiPolsat
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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