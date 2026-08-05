Śledztwo ws. tzw zdrady dyplomatycznej umorzone
Prokuratura umorzyła pozostałe pięć wątków śledztwa ws. tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej; oznacza to zakończenie w całości tego postępowania. Zachowanie władz polskich nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej - podkreślił rzecznik PK Przemysław Nowak.
Prowadzone przez 10 lat śledztwo wykazało, że zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 r. nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa "zdrady dyplomatycznej". W szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru - powiadomił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
Katastrofa Smoleńska
W marcu br. wydano dwa postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanej zdrady dyplomatycznej. Postanowienie o umorzeniu pozostałych pięciu wątków, o którym poinformowano w środę - stanowi decyzję kończącą postępowanie w całości.
10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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