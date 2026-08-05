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"Zdrada dyplomatyczna" przy badaniu katastrofy smoleńskiej? PK podjęła kluczową decyzję

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:43
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Przemysław Nowak
Umorzono śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej/PAP
Dnia 31 lipca 2026 r. kierownik Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa, prowadzonego m.in. w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej.

Śledztwo ws. tzw zdrady dyplomatycznej umorzone

Prokuratura umorzyła pozostałe pięć wątków śledztwa ws. tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej; oznacza to zakończenie w całości tego postępowania. Zachowanie władz polskich nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej - podkreślił rzecznik PK Przemysław Nowak.

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Prowadzone przez 10 lat śledztwo wykazało, że zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 r. nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa "zdrady dyplomatycznej". W szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru - powiadomił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Katastrofa Smoleńska

W marcu br. wydano dwa postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanej zdrady dyplomatycznej. Postanowienie o umorzeniu pozostałych pięciu wątków, o którym poinformowano w środę - stanowi decyzję kończącą postępowanie w całości.

10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.

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Źródło PAP
Tematy: RosjaPKkatastrofa w Smoleńsku
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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