Ofiary pod gruzami i pożary magazynów

JaK przekazały władze wojskowe Kijowa rosyjskie rakiety balistyczne zaatakowały siedem rejonów miasta a alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę.

Mer Kijowa poinformował na Telegramie, że zniszczony został magazyn znajdujący się w pobliżu centrum miasta a ekipy ratowników wyciągnęły z ruin dwie osoby.

Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze inne osoby. Trwa akcja poszukiwawczo ratunkowa - napisał Kliczko. Dodał, że wśród rannych jest kierowca ambulansu. Atak wzniecił pożary innych magazynów, ale początkowe doniesienia o pożarze 20-piętrowego wieżowca mieszkalnego nie potwierdziły się.

Kijów pod stałym ostrzałem

Według administracji wojskowej Kijowa atak spowodował wyciek amoniaku w jednym z magazynów; jest on usuwany przez służby ratownicze.

Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Kijów dokonując ich prawie każdej nocy.