Ofiary pod gruzami i pożary magazynów
JaK przekazały władze wojskowe Kijowa rosyjskie rakiety balistyczne zaatakowały siedem rejonów miasta a alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę.
Mer Kijowa poinformował na Telegramie, że zniszczony został magazyn znajdujący się w pobliżu centrum miasta a ekipy ratowników wyciągnęły z ruin dwie osoby.
Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze inne osoby. Trwa akcja poszukiwawczo ratunkowa - napisał Kliczko. Dodał, że wśród rannych jest kierowca ambulansu. Atak wzniecił pożary innych magazynów, ale początkowe doniesienia o pożarze 20-piętrowego wieżowca mieszkalnego nie potwierdziły się.
Kijów pod stałym ostrzałem
Według administracji wojskowej Kijowa atak spowodował wyciek amoniaku w jednym z magazynów; jest on usuwany przez służby ratownicze.
Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Kijów dokonując ich prawie każdej nocy.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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