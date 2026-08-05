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Nocny paraliż stolicy Ukrainy. Służby walczą z wyciekiem amoniaku

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
27 minut temu
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wojna, Ukraina, Kijów
Nocny paraliż stolicy Ukrainy. Służby walczą z wyciekiem amoniaku/Shutterstock
W rezultacie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów w nocy z wtorku na środę, zginęła 1 osoba a 12 zostało rannych. Atak poważnie uszkodził wiele budynkow w kilku dzielnicach miasta - poinformowały władze ukraińskiej stolicy.

Ofiary pod gruzami i pożary magazynów

JaK przekazały władze wojskowe Kijowa rosyjskie rakiety balistyczne zaatakowały siedem rejonów miasta a alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę.

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Mer Kijowa poinformował na Telegramie, że zniszczony został magazyn znajdujący się w pobliżu centrum miasta a ekipy ratowników wyciągnęły z ruin dwie osoby.

Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze inne osoby. Trwa akcja poszukiwawczo ratunkowa - napisał Kliczko. Dodał, że wśród rannych jest kierowca ambulansu. Atak wzniecił pożary innych magazynów, ale początkowe doniesienia o pożarze 20-piętrowego wieżowca mieszkalnego nie potwierdziły się.

Kijów pod stałym ostrzałem

Według administracji wojskowej Kijowa atak spowodował wyciek amoniaku w jednym z magazynów; jest on usuwany przez służby ratownicze.

Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Kijów dokonując ich prawie każdej nocy.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaKijów
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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