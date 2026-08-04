Niemiec szydzi z Polaków: Afroamerykanie Europy. Dać wam paczkę chusteczek jako reparacje?

Sławomir Mentzen w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie sprzed Bramy Brandenburskiej w Berlinie, gdzie wraz z członkami Konfederacji urządził happening z banerami informującymi, że "Niemcy podczas Powstania Warszawskiego zabili tysiące dzieci!" i Polacy "nigdy tego nie zapomną".

Niemiec o Polakach: Chcecie paczkę chusteczek jako reparacje?

Cała akcja nie uszła uwadze polityka Alternatywy dla Niemiec Fabiana Keubela, który podał na portalu X zdjęcie z profilu Mentzena i napisał:

"Afroamerykanie Europy znów marudzą i się użalają. Te szowinistyczne ofiary niezawodnie produkują kolejne wytwory żenady. A ponieważ zupełnie brakuje im poczucia godności i prawdziwej wielkości, to nawet im nie wstyd. Czy powinniśmy im podarować paczkę chusteczek w ramach reperacji?".

Wpis polityka AfD o Polakach jako "Afroamerykanach Europy"

Niemiec o Polakach: Afroamerykanie Europy i największe zagrożenie

Nie pierwszy raz Keubel nazywa Polaków "Afroamerykanami Europy". W listopadzie ubiegłego roku pisał: "Bycie ofiarą jest częścią tożsamości narodowej Polaków. Oni są po prostu Afroamerykanami Europy". W serii wpisów na X nazwał Polskę "największym zagrożeniem dla Niemiec". Odniósł się także do ówczesnych aktów dywersji na kolei w Polsce, twierdząc, że Niemcy nie powinni okazywać Polakom solidarności.

Słowa Niemca skomentował wówczas premier Donald Tusk. "Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są Afroamerykanami Europy z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!" – napisał premier w serwisie X.

Skandaliczne obrażanie Polaków przez polityków AfD

Były to kolejne skandaliczne słowa pod adresem Polski. Wcześniej współprzewodniczący prawicowo-populistycznej partii Tino Chrupalla ocenił, że Polska może stać się dla Niemiec zagrożeniem i obarczył Zachód współwiną za atak Rosji na Ukrainę. W samej AfD narasta tymczasem konflikt na tle kontaktów jej polityków z Rosją. Chrupalla nie widzi w Rosji większego zagrożenia dla Niemiec niż w Polsce.

Polityk AfD w Rosji: Niemiecka broń zabija Rosjan w Ukrainie

Z kolei podczas wizyty w Rosji poseł prawicowo-populistycznej AfD Steffen Kotre, znany z prokremlowskich wypowiedzi, oznajmił w rozmowie z państwową agencją Ruptly, że "niemiecka broń zabija Rosjan w Ukrainie", dodając, że "to nie jest nasza wojna" – informował dziennik „Die Welt”.

Steffen Kotre, komentując wsparcie niemieckiego rządu dla Kijowa, stwierdził, że "najważniejsze jest zdyskredytowanie i osłabienie Rosji w tej wojnie". Dodał, że "niewypowiedziana wojna jest na Zachodzie postrzegana zbyt jednostronnie".

Kotre wraz z Joergiem Urbanem, przewodniczącym frakcji AfD w Saksonii, oraz europosłem Hansem Neuhoffem udał się do Soczi na konferencję BRICS Europe.

Delegacja AfD w ogniu krytyki, protestowała nawet szefowa

Jeszcze przed wyjazdem delegacja AfD znalazła się w ogniu krytyki, także ze strony przewodniczącej partii Alice Weidel. Jak podawał "Die Welt", Weidel oświadczyła, że "nie rozumie, po co tam jechać" i że "nikomu nie poleciłaby" udziału w tym wydarzeniu.

Według dziennika frakcja AfD w Bundestagu, reagując na krytykę opinii publicznej, ustaliła dla wyjazdu do Soczi dwie zasady: "brak zdjęć z kontrowersyjnymi osobistościami" oraz "powściągliwość w mediach i przestrzeni publicznej". Kierownictwo frakcji już wcześniej zakazało planowanego spotkania posła Rainera Rothfussa z Dmitrijem Miedwiediewem, szefem partii Jedna Rosja.

Rothfuss ostatecznie zrezygnował z podróży, jednak aktywny medialnie pozostał Kotre, który – jak pisał "Die Welt" – udzielił czterech wywiadów rosyjskim mediom, w tym trzem państwowym. W rozmowie z należącą do rosyjskiego ministerstwa obrony telewizją Zvezda poseł ubolewał, że Berlin nie wykazał "żadnego zainteresowania" zbadaniem eksplozji na gazociągach Nord Stream. Wyraził też nadzieję, że "wraz z nadejściem wielobiegunowego porządku świata sytuacja w niemieckiej energetyce się zmieni".

Powiązania AfD z Rosją tajemnicą poliszynela

Powiązania AfD z Rosją pozostają w Niemczech przedmiotem politycznych kontrowersji. Politycy tej partii regularnie jeżdżą do Rosji i odwiedzają rosyjską ambasadę w Berlinie. Jednocześnie stosunek do Moskwy dzieli samo ugrupowanie, w AfD pojawiają się także głosy krytyczne wobec Władimira Putina.