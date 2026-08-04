Dziennik.pl logo

Niemiec szydzi z Polaków: Afroamerykanie Europy. Dać wam paczkę chusteczek jako reparacje?

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:21
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen/PAP Archiwalny
Kontrowersyjny polityk niemieckiej partii skrajnie prawicowej AfD Fabian Keubel ponownie określił Polaków mianem "Afroamerykanów Europy". Niemiec zakpił również z tematu reparacji, pytając retorycznie na portalu X, czy powinno się Polakom podarować paczkę chusteczek jako reparacje. A wszystko to w kontekście happeningu Konfederacji Sławomira Mentzena, czyli... sojusznika AfD z europarlamentu.

Sławomir Mentzen w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie sprzed Bramy Brandenburskiej w Berlinie, gdzie wraz z członkami Konfederacji urządził happening z banerami informującymi, że "Niemcy podczas Powstania Warszawskiego zabili tysiące dzieci!" i Polacy "nigdy tego nie zapomną".

Niemiec o Polakach: Chcecie paczkę chusteczek jako reparacje?

Cała akcja nie uszła uwadze polityka Alternatywy dla Niemiec Fabiana Keubela, który podał na portalu X zdjęcie z profilu Mentzena i napisał:

"Afroamerykanie Europy znów marudzą i się użalają. Te szowinistyczne ofiary niezawodnie produkują kolejne wytwory żenady. A ponieważ zupełnie brakuje im poczucia godności i prawdziwej wielkości, to nawet im nie wstyd. Czy powinniśmy im podarować paczkę chusteczek w ramach reperacji?".

Wpis polityka AfD o Polakach jako "Afroamerykanach Europy"
Wpis polityka AfD o Polakach jako "Afroamerykanach Europy"

Niemiec o Polakach: Afroamerykanie Europy i największe zagrożenie

Nie pierwszy raz Keubel nazywa Polaków "Afroamerykanami Europy". W listopadzie ubiegłego roku pisał: "Bycie ofiarą jest częścią tożsamości narodowej Polaków. Oni są po prostu Afroamerykanami Europy". W serii wpisów na X nazwał Polskę "największym zagrożeniem dla Niemiec". Odniósł się także do ówczesnych aktów dywersji na kolei w Polsce, twierdząc, że Niemcy nie powinni okazywać Polakom solidarności.

Słowa Niemca skomentował wówczas premier Donald Tusk. "Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są Afroamerykanami Europy z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!" – napisał premier w serwisie X.

Skandaliczne obrażanie Polaków przez polityków AfD

Były to kolejne skandaliczne słowa pod adresem Polski. Wcześniej współprzewodniczący prawicowo-populistycznej partii Tino Chrupalla ocenił, że Polska może stać się dla Niemiec zagrożeniem i obarczył Zachód współwiną za atak Rosji na Ukrainę. W samej AfD narasta tymczasem konflikt na tle kontaktów jej polityków z Rosją. Chrupalla nie widzi w Rosji większego zagrożenia dla Niemiec niż w Polsce.

Polityk AfD w Rosji: Niemiecka broń zabija Rosjan w Ukrainie

Z kolei podczas wizyty w Rosji poseł prawicowo-populistycznej AfD Steffen Kotre, znany z prokremlowskich wypowiedzi, oznajmił w rozmowie z państwową agencją Ruptly, że "niemiecka broń zabija Rosjan w Ukrainie", dodając, że "to nie jest nasza wojna" – informował dziennik „Die Welt”.

Steffen Kotre, komentując wsparcie niemieckiego rządu dla Kijowa, stwierdził, że "najważniejsze jest zdyskredytowanie i osłabienie Rosji w tej wojnie". Dodał, że "niewypowiedziana wojna jest na Zachodzie postrzegana zbyt jednostronnie".

Kotre wraz z Joergiem Urbanem, przewodniczącym frakcji AfD w Saksonii, oraz europosłem Hansem Neuhoffem udał się do Soczi na konferencję BRICS Europe.

Delegacja AfD w ogniu krytyki, protestowała nawet szefowa

Jeszcze przed wyjazdem delegacja AfD znalazła się w ogniu krytyki, także ze strony przewodniczącej partii Alice Weidel. Jak podawał "Die Welt", Weidel oświadczyła, że "nie rozumie, po co tam jechać" i że "nikomu nie poleciłaby" udziału w tym wydarzeniu.

Według dziennika frakcja AfD w Bundestagu, reagując na krytykę opinii publicznej, ustaliła dla wyjazdu do Soczi dwie zasady: "brak zdjęć z kontrowersyjnymi osobistościami" oraz "powściągliwość w mediach i przestrzeni publicznej". Kierownictwo frakcji już wcześniej zakazało planowanego spotkania posła Rainera Rothfussa z Dmitrijem Miedwiediewem, szefem partii Jedna Rosja.

Rothfuss ostatecznie zrezygnował z podróży, jednak aktywny medialnie pozostał Kotre, który – jak pisał "Die Welt" – udzielił czterech wywiadów rosyjskim mediom, w tym trzem państwowym. W rozmowie z należącą do rosyjskiego ministerstwa obrony telewizją Zvezda poseł ubolewał, że Berlin nie wykazał "żadnego zainteresowania" zbadaniem eksplozji na gazociągach Nord Stream. Wyraził też nadzieję, że "wraz z nadejściem wielobiegunowego porządku świata sytuacja w niemieckiej energetyce się zmieni".

Powiązania AfD z Rosją tajemnicą poliszynela

Powiązania AfD z Rosją pozostają w Niemczech przedmiotem politycznych kontrowersji. Politycy tej partii regularnie jeżdżą do Rosji i odwiedzają rosyjską ambasadę w Berlinie. Jednocześnie stosunek do Moskwy dzieli samo ugrupowanie, w AfD pojawiają się także głosy krytyczne wobec Władimira Putina.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcyafroamerykaniekonfederacjaAfD
Powiązane
Donald Tusk
Niemcy zaskakują analizą rozłamu w PiS: To wcale nie Tusk na tym zyska
Abraham Lincoln
Pomnik Lincolna usunięty. Postawili go sami Afroamerykanie, ale budził kontrowersje
Donald Tusk
"Polacy Afroamerykanami Europy". Jest reakcja Tuska na szokujące słowa z Niemiec
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPierwszy taki program w Polsce. Nowy sezon hitu zaskakuje udziałem samych kobiet »
Zobacz
|
quiz z literatury
Nieco trudny QUIZ z literatury. Który bohater nie jest z tej książki? Na pytaniu nr 14 polegnie 80 proc.
Czy lilie można przesadzać w sierpniu? Lilia sama da ci sygnał, że to już właściwy moment
Czy lilie można przesadzać w sierpniu? Lilia sama da ci sygnał, że to już właściwy moment. Jak sadzić lilie?
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 sierpnia benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Tarcza Wschód
Kluczowy system obronny Polski może zawieść. Ukraińscy analitycy ostrzegają
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj