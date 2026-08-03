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Sojusz PSL z Morawieckim? "To niemożliwa hybryda"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
19 minut temu
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Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu/Agencja Gazeta
Czy PSL stworzy wspólną listę wyborczą z Mateuszem Morawieckim? Krzysztof Hetman w Radiu ZET rozwiewa wszelkie wątpliwości. Europoseł ludowców i były minister rozwoju kategorycznie odrzuca scenariusz współpracy z byłym premierem, nazywając go "niemożliwą hybrydą". Polityk bezlitośnie punktuje też wewnętrzne walki w Prawie i Sprawiedliwości oraz wyjaśnia, dlaczego PSL nie stanie po jednej stronie z ludźmi Morawieckiego.

Liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego stawiają sprawę na ostrzu noża. Europoseł Krzysztof Hetman mocno odniósł się do plotek o potencjalnym sojuszu z nowym ruchem Mateusza Morawieckiego. W rozmowie na antenie Radia ZET polityk wykluczył jakikolwiek wspólny start w wyborach i przypomniał twarde zasady, jakimi kieruje się jego ugrupowanie.

Nierealny scenariusz i kpiąca odpowiedź PSL

Krzysztof Hetman nie krył irytacji pytaniami o polityczny alians z byłym szefem rządu. Pytany o ewentualne zbliżenie z ludźmi Morawieckiego, odpowiadał z dużą dawką ironii. Czekaliśmy na to tyle lat, naprawdę, tyle lat. To była miłość platoniczna. Nie mogliśmy się doczekać tego rozwodu, by wpaść w ręce Morawieckiego – kpił były minister rozwoju na antenie Radia ZET.

Przechodząc do poważnych argumentów, Hetman przypomniał historię z jesieni 2023 roku. PiS oferowało wtedy fotel premier Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Lider ludowców odrzucił jednak tę propozycję, ponieważ PSL konsekwentnie unika współpracy z formacjami niedemokratycznymi.

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Dwie strony barykady. Dlaczego ten sojusz jest niemożliwy?

Polityk PSL wskazał jednoznaczną granicę, która wyklucza wspólny start w jakichkolwiek wyborach. Chodzi o fundamentalny podział na obóz rządzący i opozycję. Nie mamy zamiaru współpracować z Morawieckim z jednego powodu. My jesteśmy w koalicji rządowej, a on w opozycji. Takie koalicje na wybory są niemożliwe. Nie można stworzyć koalicji, będąc po dwóch stronach barykady – tłumaczył Krzysztof Hetman.

Europoseł powtórzył kilkukrotnie, że próba połączenia tych dwóch środowisk stworzyłaby po prostu "niemożliwą hybrydę".

Bezpardonowa wojna w PiS. "To walka o rząd dusz"

Krzysztof Hetman odniósł się także do narastającego konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Polityk barwnie opisał spór między środowiskiem Mateusza Morawieckiego a obozem Jarosława Kaczyńskiego. Morawiecki próbuje przekonać wszystkich, że to jego wyrzucono, a nie że jest rozłamowcem. Z kolei Kaczyński z kamratami twierdzą, że Morawiecki to zdrajca, który porzucił PiS. On zdradził i doprowadził do rozłamu. To po prostu walka o rząd dusz – komentował europoseł.

Hetman zwrócił uwagę na absurd całej sytuacji. Posłowie związani z byłym premierem ogłaszają, że ktoś wyrzucił ich z ugrupowania, mimo że sami nie oddali legitymacji partyjnych. Z drugiej strony władze PiS mówią o ich odejściu, chociaż nikt formalnie z partii nie wyszedł.

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Źródło Radio ZET
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiSPSL
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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