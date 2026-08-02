Katastrofa śmigłowców gaśniczych pod Atenami. Zginęły dwie osoby

Agencja Associated Press podała, powołując się na straż pożarną, że dwie ofiary śmiertelne kolizji to obywatele: Grecji i Danii, a uratowani z wypadku to obywatele: Grecji i Wielkiej Brytanii. Zagraniczne załogi często biorą udział w walce z pożarami lasów, które wybuchają w Grecji w sezonie letnim.

Dwie osoby zginęły w kolizji śmigłowców gaśniczych w Grecji

Z opublikowanych na Facebooku nagrań wideo, których autentyczność nie została potwierdzona, wynika, że śmigłowce zderzyły się na niskiej wysokości i jeden z nich spadł na ziemię, a drugi zdołał odlecieć.

Władze poinformowały następnie, że załoga jednego ze śmigłowców jest bezpieczna, natomiast poszukiwani są członkowie drugiej załogi. Później straż pożarna przekazała informację o ich śmierci.

Do wypadku doszło w rejonie, w którym pożar rozpoczął się w piątek i strażacy walczą z ogniem w wyjątkowo trudnych warunkach. Pożar dotarł w tamtym kierunku od strony miejscowości Agios Wasileios, położonej około 80 km na północny zachód od Aten.

Do tej pory pożary na północny zachód od greckiej stolicy zniszczyły ponad 100 domów. W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono ewakuację kilku miejscowości na popularnej wśród turystów wyspie Kefalonia. Ogółem w ciągu tygodnia pożary zniszczyły ponad 12 tys. hektarów lasów i obszarów rolniczych.

"Grecja stoi w obliczu niezwykle trudnych dni"

Premier Grecji Kyriakos Micotakis ostrzegł w niedzielę, że Grecja stoi w obliczu „niezwykle trudnych dni z ekstremalnymi warunkami pogodowymi” oraz wiatrami o sile huraganu.