Dziennik.pl logo

Katastrofa śmigłowców gaśniczych pod Atenami. Zginęły dwie osoby

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
28 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wildfire in Attica
Katastrofa śmigłowców gaśniczych pod Atenami. Zginęły dwie osoby/PAP/EPA
W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn - poinformowała w niedzielę straż pożarna. Załogę drugiego śmigłowca - również dwie osoby - uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psatha, na zachód od Aten.

Agencja Associated Press podała, powołując się na straż pożarną, że dwie ofiary śmiertelne kolizji to obywatele: Grecji i Danii, a uratowani z wypadku to obywatele: Grecji i Wielkiej Brytanii. Zagraniczne załogi często biorą udział w walce z pożarami lasów, które wybuchają w Grecji w sezonie letnim.

Dwie osoby zginęły w kolizji śmigłowców gaśniczych w Grecji

Z opublikowanych na Facebooku nagrań wideo, których autentyczność nie została potwierdzona, wynika, że śmigłowce zderzyły się na niskiej wysokości i jeden z nich spadł na ziemię, a drugi zdołał odlecieć.

"Jeden z najtragiczniejszych pożarów" w Hiszpanii. Awaria sieci przyczyną ogromnej tragedii
"Jeden z najtragiczniejszych pożarów" w Hiszpanii. Awaria sieci przyczyną ogromnej tragedii

Władze poinformowały następnie, że załoga jednego ze śmigłowców jest bezpieczna, natomiast poszukiwani są członkowie drugiej załogi. Później straż pożarna przekazała informację o ich śmierci.

Do wypadku doszło w rejonie, w którym pożar rozpoczął się w piątek i strażacy walczą z ogniem w wyjątkowo trudnych warunkach. Pożar dotarł w tamtym kierunku od strony miejscowości Agios Wasileios, położonej około 80 km na północny zachód od Aten.

Do tej pory pożary na północny zachód od greckiej stolicy zniszczyły ponad 100 domów. W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono ewakuację kilku miejscowości na popularnej wśród turystów wyspie Kefalonia. Ogółem w ciągu tygodnia pożary zniszczyły ponad 12 tys. hektarów lasów i obszarów rolniczych.

"Grecja stoi w obliczu niezwykle trudnych dni"

Premier Grecji Kyriakos Micotakis ostrzegł w niedzielę, że Grecja stoi w obliczu „niezwykle trudnych dni z ekstremalnymi warunkami pogodowymi” oraz wiatrami o sile huraganu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pożargrecjaśmigłowce
Powiązane
Londyn, upał
Ekstremalne upały w Europie. Pożary, stan alarmowy i czerwone alerty
Polscy strażacy pomogą Francji i Hiszpanii w walce z pożarami. "Dziękuję za waszą odwagę"
Polscy strażacy pomogą Francji i Hiszpanii w walce z pożarami. "Dziękuję za waszą odwagę"
Straż pożarna, wóz strażacki, taśma, strażacy, pożar
Tragedia na działkach w Gdańsku. Dwie osoby zginęły w pożarze
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKatastrofa śmigłowców gaśniczych pod Atenami. Zginęły dwie osoby »
Zobacz
|
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 17/20
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 17/20
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 dla wytrawnych telewidzów
Tankowanie paliwa do samochodu
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 4 sierpnia tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak słony mandat
Taniec z Gwiazdami XVIII edycja POLSAT - odc. fina?owy
Ostatni uczestnik "Tańca z Gwiazdami" ogłoszony. To gwiazda popularnego serialu
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj