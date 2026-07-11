"Jeden z najtragiczniejszych pożarów" w Hiszpanii. Awaria sieci przyczyną ogromnej tragedii

Pożar lasów w Hiszpanii

Pożar już obecnie jest oceniany jako jeden z najtragiczniejszych pożarów w historii Hiszpanii; dotychczas odnotowano 12 ofiar śmiertelnych, głównie cudzoziemców, prawdopodobnie obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii.

Moreno podkreślił w piątek, że liczba ta może wzrosnąć, ponieważ 23 osoby wciąż uważa się za zaginione. Jak ocenił polityk, pożar w Almerii jest „jednym z najszybciej rozprzestrzeniających się i najbardziej złożonych pożarów ostatnich lat”.

Regionalny minister ds. sytuacji kryzysowych Antonio Sanz ocenił w sobotę, że warunki pogodowe, w tym słabszy wiatr, "po raz pierwszy otwierają przed nami szansę” na skuteczną walkę z żywiołem. W akcję ratowniczą zaangażowano setki strażaków i żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej ds. kryzysowych.

Przyczyną pożaru, który wybuchł w czwartek późnym popołudniem, była awaria linii energetycznej. Silny wiatr i ukształtowanie terenu sprzyjało szybkiego rozprzestrzenianiu się ognia, utrudniając ewakuację mieszkańców.

Ogłoszono żałobę

Lokalne władze ogłosiły w piątek trzydniową żałobę. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli m.in. premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W sobotnim komentarzu redakcyjnym dziennik "El Pais” zaalarmował, że wydarzenia w Los Gallardos wymagają pilnych zmian w obliczu katastrof wywołanych zmianami klimatycznymi.

Hiszpania doświadcza o ostatnich latach coraz dłuższych fal upałów, rozpoczynających się wiosną i trwających przez całe lato, z temperaturami przekraczającymi 40 stopni C. To stwarza sprzyjające warunki dla niszczycielskich pożarów.

Według Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 roku w kraju tym płomienie strawiły ponad 393 tys. hektarów, osiem osób zginęło, 86 zostało rannych a 42 tys. ewakuowano.