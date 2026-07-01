Nocny pożar i ewakuacja w Świnoujściu. W akcji kilkanaście zastępów strażaków

Pożar wybuchł na poddaszu czteropiętrowego budynku przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Rybaki, w centrum Świnoujścia. Jak przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP, w akcji gaśniczej i ewakuacji mieszkańców uczestniczyło 39 strażaków.
70 osób spędziło noc poza domem
"Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Brak osób poszkodowanych" - poinformowała mł. bryg. Hołota. "Na miejscu działania prowadziło 15 zastępów z powiatu świnoujskiego oraz kamieńskiego" - dodała oficer PSP.
Ogień zauważono w środku nocy
Wyjaśniła, że ogień zauważono ok. godz. 1.30, w nocy. Działania strażaków obejmowały ok. 900 m kw. powierzchni budynku. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie są znane przyczyny pożaru.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.