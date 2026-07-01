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Nocny pożar i ewakuacja w Świnoujściu. W akcji kilkanaście zastępów strażaków

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:00
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straż pożarna
Na miejscu pracowało 15 zastępów straży pożarnej/PAP
Za mieszkańcami bloku w Świnoujściu dramatyczna noc. Ponad 70 osób zostało ewakuowanych z budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu po tym, jak w nocy wybuchł pożar na poddaszu. W środę rano Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że nikt nie został poszkodowany.

Pożar wybuchł na poddaszu czteropiętrowego budynku przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Rybaki, w centrum Świnoujścia. Jak przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP, w akcji gaśniczej i ewakuacji mieszkańców uczestniczyło 39 strażaków.

70 osób spędziło noc poza domem

"Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Brak osób poszkodowanych" - poinformowała mł. bryg. Hołota. "Na miejscu działania prowadziło 15 zastępów z powiatu świnoujskiego oraz kamieńskiego" - dodała oficer PSP.

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Ogień zauważono w środku nocy

Wyjaśniła, że ogień zauważono ok. godz. 1.30, w nocy. Działania strażaków obejmowały ok. 900 m kw. powierzchni budynku. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie są znane przyczyny pożaru.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pożarstraż pożarnaŚwinoujście
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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