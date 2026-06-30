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Sąd Najwyższy unieważnił dekret Trumpa. Chodzi o obywatelstwo

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 17:11
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Washington,D.c.,,Usa,-,September,29,,2025:,Us,President,Donald
Sąd Najwyższy unieważnił dekret Trumpa. Chodzi o obywatelstwo/Shutterstock
Sąd Najwyższy USA podjął we wtorek, 30 czerwca, decyzję w sprawie dekretu Donalda Trumpa. Czego dokładnie dotyczył? Co uznano za niezgodne z konstytucją?

Dekret Donalda Trumpa. Sąd podjął decyzję

Sąd uznał, że dekret Trumpa łamie 14. poprawkę do konstytucji. Przepis ten mówi, że "każdy, kto urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i podlega ich zwierzchnictwu, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje".

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Co odbiera rozporządzenie Trumpa?

Rozporządzenie Trumpa, podpisane przez niego w pierwszym dniu drugiej kadencji, odbiera prawo do obywatelstwa dzieciom rodziców przebywających w USA nielegalnie lub na podstawie wiz nieimigracyjnych (m.in. biznesowych, studenckich, turystycznych).

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUSAobywatelstwodekret
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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