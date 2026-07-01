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Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach rodaków

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:44
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Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach rodaków
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach rodaków/Shutterstock
Friedrich Merz mógł zachować milczenie. Kanclerz Niemiec nie skorzystał z tej szansy. Szef rządu naszych zachodnich sąsiadów zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który oburzył jego rodaków. W ich oczach skompromitował się do cna.

Niemcy domagają się dymisji

Piłkarska reprezentacja Niemiec pożegnała się z mundialem już w 1/16 finału. "Die Mannschaft" byli zaliczani do grona faworytów, ale "niemiecki walec" nie poradził sobie z narodową drużyną Paragwaju. Skazywani na porażkę piłkarze z Ameryki Południowej nie przestraszyli się podopiecznych Juliana Nagelsmanna. Stawili im czoła i po rzutach karnych wyeliminowali ich z turnieju.

Niemieccy kibice oraz tamtejsze media od razu po meczu zaczęły się domagać dymisji selekcjonera. Według nich Nagelsmann jest głównym winowajcą. Dziennik "Bild" przypomniał, że 38-letni szkoleniowiec dwa lata temu postawił jako cel zdobycie mistrzostwa świata. Poniósł porażkę i dlatego zdaniem gazety - mimo kontraktu obowiązującego do 2028 roku - powinien odejść.

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Nagelsmann stracił też sympatię Niemców, którzy zarzucają mu, że stał się "uparty i przemądrzały". Według kibiców za Odrą Niemcy po raz kolejny skompromitowały się na mundialu, bo w poprzednich dwóch odpadły już po fazie grupowej.

Merz nie wyczuł nastroj Nimeców

W obronie reprezentacji Niemiec stanął Friedrich Merz. Kanclerz jednak kompletnie nie wyczuł nastrojów społeczeństwa. Swoim wpisem w mediach społecznościowych tylko dolał oliwy do ognia.

Choć odpadnięcie z turnieju boli: co za mecz! Swoim zaangażowaniem i duchem zespołowym na tym mundialu zachwyciliście nasz kraj. Jesteśmy z was dumni - napisał w serwisie X.

Niemcy nie mieli litości dla kanclerza

Tymi słowami szef rządu w Berlinie wywołał oburzenie wśród rodaków. Merz podpadł niemieckim kibicom równie mocno, co Nagelsmann i jego piłkarze.

Niemcy nie mogą zrozumieć, jak Merz może być "dumny" po porażce. W komentarzach pod wpisem polityka jest mnóstwo krytycznych opinii. Rodacy nie mieli litości dla swojego kanclerza.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcyFriedrich Merzklęska
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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