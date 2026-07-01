Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach rodaków

Niemcy domagają się dymisji

Piłkarska reprezentacja Niemiec pożegnała się z mundialem już w 1/16 finału. "Die Mannschaft" byli zaliczani do grona faworytów, ale "niemiecki walec" nie poradził sobie z narodową drużyną Paragwaju. Skazywani na porażkę piłkarze z Ameryki Południowej nie przestraszyli się podopiecznych Juliana Nagelsmanna. Stawili im czoła i po rzutach karnych wyeliminowali ich z turnieju.

Niemieccy kibice oraz tamtejsze media od razu po meczu zaczęły się domagać dymisji selekcjonera. Według nich Nagelsmann jest głównym winowajcą. Dziennik "Bild" przypomniał, że 38-letni szkoleniowiec dwa lata temu postawił jako cel zdobycie mistrzostwa świata. Poniósł porażkę i dlatego zdaniem gazety - mimo kontraktu obowiązującego do 2028 roku - powinien odejść.

Nagelsmann stracił też sympatię Niemców, którzy zarzucają mu, że stał się "uparty i przemądrzały". Według kibiców za Odrą Niemcy po raz kolejny skompromitowały się na mundialu, bo w poprzednich dwóch odpadły już po fazie grupowej.

Merz nie wyczuł nastroj Nimeców

W obronie reprezentacji Niemiec stanął Friedrich Merz. Kanclerz jednak kompletnie nie wyczuł nastrojów społeczeństwa. Swoim wpisem w mediach społecznościowych tylko dolał oliwy do ognia.

Choć odpadnięcie z turnieju boli: co za mecz! Swoim zaangażowaniem i duchem zespołowym na tym mundialu zachwyciliście nasz kraj. Jesteśmy z was dumni - napisał w serwisie X.

Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. pic.twitter.com/TCMfDH6ROS — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 29, 2026

Niemcy nie mieli litości dla kanclerza

Tymi słowami szef rządu w Berlinie wywołał oburzenie wśród rodaków. Merz podpadł niemieckim kibicom równie mocno, co Nagelsmann i jego piłkarze.

Niemcy nie mogą zrozumieć, jak Merz może być "dumny" po porażce. W komentarzach pod wpisem polityka jest mnóstwo krytycznych opinii. Rodacy nie mieli litości dla swojego kanclerza.