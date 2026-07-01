Putin będzie wściekły. Niemcy domagają się nałożenia sankcji na Rosję

Rosjanie na znak protestu wycofali się z zawodów

Rosja została praktycznie wykluczona ze światowego sportu po ataku na Ukrainę w 2022 roku. Teraz powoli niektóre federacje sportowe przywracają rosyjskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Co więcej pozwalają im na używanie flag i hymnu narodowego. Nie wszystkim się to podoba.

Ostatnio wyraz dali temu Rumunii, którzy kilka dni temu byli gospodarzami zawodów Pucharu Świata w gimnastyce. Organizatorzy nie pozwolili Rosjanom używać flag państwowych i hymnu narodowego. To nie spodobało się rodakom Putina i postanowili oni wycofać się z rywalizacji.

Niemcy uderzają w Rosję

Na tym nie koniec. Teraz w Rosjan uderzyła Niemiecka Federacja Gimnastyczna. Jej władze złożony został wniosek do Europejskiej Federacji Gimnastycznej, w którym domaga się przywrócenia sankcji na Rosję i ponownego wykluczenia jej z udziału w międzynarodowych zawodów.

Niemcy nie są osamotnieni w tej walce. Pod złożonym przez nich wnioskiem podpisy złożyło dziesięć federacji innych państw. Wśród nich są: Austria, Estonia, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Holandia i Szwajcaria.