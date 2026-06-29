Dziennik Gazeta Prawana logo

Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 05:47
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny
Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny/PAP/EPA
Władimir Putin powiedział w niedzielę, relacjonuje Reuters, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu na polu bitwy, jakim jest całkowite zajęcie czterech regionów Ukrainy, odrzucając, jak to określił, nową propozycję Ukrainy dotyczącą ograniczenia działań wojennych w trwającej już ponad cztery lata wojnie.

Putin, w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej, powiedział również, że Rosja musi wzmocnić swoją obronę powietrzną, aby przeciwdziałać nasilonym ukraińskim atakom dronów, wymierzonym głównie w jej przemysł naftowy.

Putin przyznał wcześniej w niedzielę na spotkaniu na Kremlu z ministrami rządu i innymi urzędnikami, że ukraińskie ataki wywołały niedobory paliwa w różnych regionach Rosji.

Trudny test z wiedzy o Polsce? 98 proc. dorosłych nie robi 100 proc.
Trudny test z wiedzy o Polsce? 98 proc. dorosłych nie robi 100 proc.

Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny

W wywiadzie telewizyjnym Putin przekazał, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymanie ataków dalekiego zasięgu jako krok w kierunku pokoju. Moskwa jednak postrzegała to jako sposób na odciążenie sił Kijowa wzdłuż 1250-kilometrowej linii frontu i nie da się tym zwieść. Jasne jest, dlaczego wysuwa się tę propozycję, ponieważ nasze kontrataki w głąb terytorium Ukrainy są znacznie silniejsze, mają większy wpływ i, szczerze mówiąc, są bardziej destrukcyjne – powiedział Putin.

Zdaniem Putina ukraińskie ataki w głąb Rosji "miały na celu odwrócenie naszej uwagi i sił od realizacji głównych celów – całkowitego wyzwolenia Donbasu i Noworosji", odnosząc się do dwóch obwodów Donbasu oraz przyległych obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Putin od dawna nalegał, aby Ukraina wycofała się z obwodu donieckiego w Donbasie, traktuje to jako kluczowy warunek jakiegokolwiek porozumienia pokojowego. Siedem miesięcy po inwazji w 2022 roku Rosja zaanektowała cztery obwody – doniecki i ługański w Donbasie, a także chersoński i zaporoski, które kontroluje tylko częściowo.

Putin powiedział, że Rosja spodziewa się wznowienia pod przewodnictwem USA działań dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny oraz kolejnej wizyty w Moskwie wysłanników USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera po zakończeniu "gorącej fazy" konfliktu amerykańsko-izraelsko-irańskiego.

Rosyjski lider, sugeruje Reuters, wydawał się zgadzać z komentarzami sekretarza stanu USA Marco Rubio z zeszłego tygodnia, że podczas rozmów Putina na Alasce w zeszłym roku z prezydentem USA Donaldem Trumpem nie osiągnięto formalnego porozumienia, mimo że omawiano propozycje USA. Nikt niczego nie podpisał, ale rozmawialiśmy o pewnych możliwościach zakończenia konfliktu na Ukrainie – powiedział Putin.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaWładimir PutinPutin
Powiązane
Horoskop
Horoskop dzienny na poniedziałek 29 czerwca 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Padł historyczny rekord ciepła w Polsce. Termometry pokazały 40,5 stopnia w cieniu
Padł historyczny rekord ciepła w Polsce. Termometry pokazały 40,5 stopnia w cieniu
IMGW bije na alarm. Burze z gradem i wiatrem do 100 km/h i nawet 42 stopnie. To będzie bardzo niebezpieczna doba
IMGW bije na alarm. Burze z gradem i wiatrem do 100 km/h i nawet 42 stopnie. To będzie bardzo niebezpieczna doba
oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPutin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Barbara Nowacka
Co nowego w szkołach od 1 września 2026? Oto pełna lista zmian
Quiz z geografii. Więcej niż 24/32 zdobędą nieliczni. Dla większości 50 proc. punktów to szczyt możliwości
Quiz z geografii. Więcej niż 24/32 zdobędą nieliczni. Dla większości 50 proc. punktów to szczyt możliwości
Prokop
Marcin Prokop pożegnał widzów. "To moje ostatnie wydanie"
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 30 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Dmitrij Miedwiediew
Miedwiediew straszy Polskę. Chce odebrać siedzibę prezydenta, Pałac Belwederski
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj