Polskie MSZ reaguje po uderzeniu rakiety. Wezwało rosyjskiego ambasadora

MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą

Dzisiaj polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą, która trafiła w polskie terytorium wczoraj - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026 Rozwiń

Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała, że najprawdopodobniej była to rakieta o oznaczeniach Ch-101 i zawierała materiał wybuchowy "w znacznej ilości”.

Rakieta była uzbrojona

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Donald Tusk poinformował, że rakieta była uzbrojona w dużą ilość ładunków wybuchowych i "z dużym prawdopodobieństwem rosyjska”. Na piątek śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety.

Przedstawiciele rządu zapewniaja, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenia dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona.