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Polskie MSZ reaguje po uderzeniu rakiety. Wezwało rosyjskiego ambasadora

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:55
[aktualizacja dzisiaj, 15:35]
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Polskie MSZ reaguje po uderzeniu rakiety. Wezwało rosyjskiego ambasadora
Polskie MSZ reaguje po uderzeniu rakiety. Wezwało rosyjskiego ambasadora/PAP
Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą, która trafiła w polskie terytorium. Poinformował o tym premier Donald Tusk we wpisie na X.

MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą

Dzisiaj polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą, która trafiła w polskie terytorium wczoraj - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

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Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała, że najprawdopodobniej była to rakieta o oznaczeniach Ch-101 i zawierała materiał wybuchowy "w znacznej ilości”.

Rakieta była uzbrojona

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Donald Tusk poinformował, że rakieta była uzbrojona w dużą ilość ładunków wybuchowych i "z dużym prawdopodobieństwem rosyjska”. Na piątek śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety.

Przedstawiciele rządu zapewniaja, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenia dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskRosjaambasadorMSZ
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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