Sejm uchylił immunitet posłowi Wojciechowi Królowi

W sprawie posła Króla Sejm przeprowadził trzy głosowania. Dwa razy posłowie głosowali nad wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu politykowi KO, ponieważ Europejski Prokurator Generalny zarzuca politykowi KO popełnienie dwóch czynów zabronionych.

W pierwszym głosowaniu „za” było 436 posłów, „przeciw” 2, a od głosu wstrzymało się 3 posłów. W drugim głosowaniu „za” było 437 posłów, „przeciw” 2, a od głosu wstrzymało się 3 posłów.

Następnie Sejm decydował ws. wniosku o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. „Za” było 181 posłów, „przeciw” 251, a od głosu wstrzymało się 5 posłów.

Takie głosowanie zarekomendowała w środę Sejmowi komisja regulaminowa. Na jej środowym posiedzeniu obecna była europejska prokurator generalna Laura Kovesi, która powiedziała, że wniosek Prokuratury Europejskiej ws. uchylenia immunitetu Królowi „jest koniecznym etapem proceduralnym, który wymagany przez prawodawstwo unijne, jak i polskie”.

Śledztwo ws. procesu korupcyjnego

Kovesi mówił, że Prokuratura Europejska otworzyła śledztwo dotyczące "złożonego procesu korupcyjnego, który miał negatywny wpływ na interesy UE”, które obejmuje kilka osób podejrzanych o czyny związane z zarządzaniem funduszami przeznaczonymi na projekty unijne. Wskazała, że chodzi o zarzuty dotyczące korupcji i ingerencji w proces zamówień publicznych.

Na posiedzeniu komisji Paweł Śliz (Polska 2050) - który został obrońcą Króla wybranym spośród posłów - zarzucał europejskiej prokurator generalnej, że we wniosku o uchylenie immunitetu są braki i błędy formalne i nie ma przedstawionych żadnych dowodów na winę posła Króla.

Sam poseł KO, który również zabrał głos, również krytykował wniosek Prokuratury Europejskiej, który zawiera według niego błędy, takie jak m.in. stwierdzenie, że obiecywał w 2023 roku komuś „załatwienie” posady dyrektorskiej, tymczasem - mówił Król - ta osoba sprawowała już taką funkcję od 2021 roku. Król powiedział też, że we wniosku skierowanym do Sejmie nie zarzuca mu się czynów, które pojawiły się w oficjalnym komunikacie Prokuratury Europejskiej. Mówił o łączeniu go z wydarzeniami, z którymi nie miał nic do czynienia, ocenił, że został „zarażony kontekstem”.

Obszernie opowiadał też o przeszukaniach swojego domu, stresie z tym związanym i konsekwencjach rodzinnych. Mówił, że wchodzono do jego domu m.in., gdy był w Sejmie, a służby o tym wiedziały.

Ponadto podnosił też, że jest przewodniczącym Rady Mediów Narodowych ma „nienaruszalną kadencję”.

Prokuratura Europejska na początku maja poinformowała o złożeniu wniosku ws. uchylenia immunitetu jednemu z czynnych posłów na Sejm RP. Nie podała wówczas, o kogo chodzi. Wskazała, że wniosek został złożony „w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Potem okazało się, że wniosek dotyczył posła Króla.

Z kolei poseł 25 czerwca oświadczył, że treść wniosku „nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury”. Brak w nim jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich, o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media - stwierdził poseł KO.

Król powiedział, że „prokuratura pisała, że chcą mu postawić zarzuty płatnej protekcji przy ustawianiu przetargów na modernizację w spółce Tramwaje Śląskie”. Wniosek w ogóle tego nie dotyczy. Zupełnie inny kaliber – podkreślił wtedy poseł.

Komunikat CBA

CBA w komunikatach opisujących aferę w Tramwajach Śląskich pisała, że: „Z ustaleń śledztwa wynika również, że w kilku przypadkach korzyści finansowe przekazano posłowi. W związku z podejrzeniem płatnej protekcji Europejska Prokurator Generalna zwróciła się o uchylenie immunitetu temu politykowi”.

Pełnomocnicy posła Króla w lipcu wezwali CBA do sprostowania i przeprosin. Uważają, że komunikaty Biura spowodowały, że ich klient został powiązany w mediach z aferą korupcyjną dotyczącą Tramwajów Śląskich, co - ich zdaniem - nie wynika z materiałów sprawy. - Treść tych komunikatów konsultowaliśmy z Prokuraturą Europejską - odpowiedziało CBA. Pełnomocnicy wezwali więc do sprostowania i przeprosin Prokuraturę Europejską.

Zdaniem pełnomocniczki posła, adw. Marty Smołki publikowane przez Prokuraturę Europejską komunikaty sugerują, że jej klient „uczestniczył w opisanym mechanizmie korupcyjnym dotyczącym modernizacji infrastruktury tramwajowej, (...) a także w całokształcie mechanizmu korupcyjnego opisanego w komunikacie, mimo że taki zakres podejrzeń nie wynika z przedstawionych mu zarzutów ani dokumentów procesowych”. Wezwała również Laurę Kovesi „do niezwłocznego zaniechania naruszania dóbr osobistych” Króla oraz „usunięcia skutków dokonanych naruszeń”.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Do połowy czerwca był wiceprzewodniczącym zarządu KO w woj. śląskim. Został odwołany z tej funkcji przez radę regionu. Pozostaje wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego KO.

EPPO podała, że jej śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.