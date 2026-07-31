Karol Nawrocki poprze Mateusza Morawieckiego? Komunikat z Pałacu wszystko wyjaśnia

Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie wypowiadał się na temat podziału PiS i Stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego należą zwolennicy Mateusza Morawieckiego. Natomiast były premier komplementował prezydenta.

Morawiecki chwali Nawrockiego

W rozmowie z "Super Expressem" Morawiecki został zapytany o to, czy patronat nad nowym obozem władzy mógłby ewentualnie objąć obecny prezydent. Jak stwierdził, "Karol Nawrocki jest osobą, która posiada wyjątkową zdolność integrowania różnych środowisk". Morawiecki nie wykluczył możliwości stworzenia koalicji rządzącej z PiS-em i Konfederacją. Najważniejsza zasada: każdy byle nie Tusk - mówił.

Do tej wypowiedzi nawiązał rzecznik Rafał Leśkiewicz. W wielu gremiach działających przy Pałacu Prezydenckim współpracują osoby z różnych kręgów i frakcji, dlatego myślę, że to bardzo możliwe, iż pan prezydent odegra istotną rolę w tworzeniu takiego rządu. Natomiast do wyborów został jeszcze ponad rok, dlatego dzisiaj trzeba skupić się wyłącznie na pracy -powiedział.

"Gdy była jedność, prawica wygrywała wybory"

Podkreślał także wagę jedności na prawicy. Pan prezydent stoi na stanowisku, że jedność środowisk konserwatywnych jest podstawą. Gdy była jedność, prawica wygrywała wybory. W naturalny sposób panu prezydentowi zależy na tych środowiskach, bo to głównie tam znajduje poparcie dla swoich inicjatyw - mówił Rafał Leśkiewicz.

Jak dodał "to oczywiste", że prezydent z nowo powstałym klubem parlamentarnym Rozwój Plus będzie utrzymywał "normalne relacje polityczne", tak jak z wszystkimi innymi klubami czy kołami poselskimi, których przedstawiciele przychodzą do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy. Tym samym i PiS, i Rozwój Plus mogą liczyć na to, że pan prezydent będzie się z nimi spotykał, traktując nowe środowisko polityczne w Sejmie jako naturalnego partnera do rozmów - podkreślił Leśkiewicz.

Zapewnił, że u prezydentowi zależy, by na prawej stronie sceny politycznej panował spokój. Z każdym z tych środowisk będzie rozmawiać - zapewnił prezydencki minister.