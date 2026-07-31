Dlaczego nie wysłano alertu RCB po incydencie z rakietą? Szef MSWiA tłumaczy decyzje służb

Podczas wystąpienia w Sejmie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odniósł się do kwestii funkcjonowania systemów ostrzegania i ochrony ludności w kontekście niedawnych incydentów.

Dlaczego nie wysłano alertów RCB?

Cały czas padają pytania, dlaczego nie wysłano alertów RCB. To fachowcy w RCB decydują, jakiego narzędzia powiadomienia o niebezpieczeństwie mają użyć, bo wiedzą dokładnie, jaka jest dynamika wydarzenia. System syren alarmowych jest najszybszym sposobem informowania – podkreślił szef MSWiA.

Minister poinformował, że liczba cyfrowych urządzeń alarmowych wzrosła już czterokrotnie względem rządów PiS. Kierwiński poinformował również o przeznaczeniu 34 mld zł na ochronę ludności w ciągu najbliższych dwóch lat oraz o przygotowywanym kolejnym, pięcioletnim programie w tym zakresie.

Będzie jeden cyfrowy system

Trzy lata temu w skali kraju było około 2 tysięcy syren gotowych do uruchomienia w wersji cyfrowej. Wkrótce syreny alarmowe w Polsce zostaną zintegrowane w jeden cyfrowy system - powiedział.

Dodał, że dostęp do bezpiecznej łączności rządowej ma obecnie ponad 60 proc. komend policji i straży pożarnej. Docelowo system ma objąć wszystkie jednostki oraz 100 proc. terytorium kraju, m.in. dzięki rozwojowi łączności satelitarnej. Kierwiński przyznał, że procedury wymagają ciągłego doskonalenia.

Każda tego typu sytuacja i każdy incydent będzie powodował modyfikację procedur, w tym procedury SPO-13 – zadeklarował.

Odnosząc się do zarzutów opozycji dotyczących wysłania przez RCB alertu z linkiem do poradnika bezpieczeństwa w piątek rano, szef MSWiA oświadczył, że była to jego osobista decyzja. Niedługo po rozesłaniu alertu w niektórych mediach pojawiły się informacje o tym, że link do pobrania „Poradnika bezpieczeństwa” nie działa. Zapytana o to rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka zaprzeczyła, że to efekt awarii lub ataku hakerskiego.

Rolą odpowiedzialnej opozycji powinno być wzywanie do tego, aby podstawowe informacje o bezpieczeństwie trafiały do opinii publicznej – podsumował Kierwiński.

Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną

W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16; o godz. 3.46 obiekt zanikł; prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - poinformowało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą Ch-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe - poinformował w czwartek wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie.