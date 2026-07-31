Dziennik.pl logo

Rząd szykuje zmiany po incydencie z rosyjską rakietą. Będzie nowa aplikacja do ostrzegania

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:15
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Tusk, Marcin Kierwiński
Donald Tusk, Marcin Kierwiński/PAP
W reakcji na niebezpieczny incydent z rosyjską rakietą Ch-101 na Lubelszczyźnie, polski rząd przyspiesza prace nad nowoczesnym systemem ochrony ludności. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni zadebiutuje specjalna aplikacja do natychmiastowego ostrzegania obywateli. Nowe narzędzie ma wykorzystać potencjał popularnego mObywatela.

Incydent w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie pokazał, jak kluczowy dla naszego bezpieczeństwa jest czas reakcji. W nocnym zdarzeniu polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. W odpowiedzi na te wydarzenia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada rewolucję w systemie powiadamiania obywateli o zagrożeniach.

Nocny incydent i 13 minut zagrożenia

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W czwartek o godzinie 3:40 wojskowe radary wykryły niezidentyfikowany obiekt, który wdarł się w polską przestrzeń powietrzną. Dowództwo Operacyjne RSZ natychmiast poderwało do lotu myśliwce F-16, wspierane przez samoloty rozpoznawcze NATO oraz powietrzne tankowce.

O godzinie 3:46 pocisk zanikł z radarów. Wojskowy śmigłowiec Mi-24 zlokalizował krater po uderzeniu w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk potwierdził, że na teren niezabudowany spadła rosyjska rakieta Ch-101 – broń zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych. Na szczęście nikt nie ucierpiał i nie doszło do żadnych zniszczeń.

Dlaczego zabrakło alertu RCB?

Szef MSWiA Marcin Kierwiński odniósł się do zarzutów dotyczących braku tradycyjnych wiadomości SMS z Alertem RCB podczas incydentu. Minister podkreślił na antenie TVN24, że w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia liczą się sekundy, a całe zdarzenie trwało zaledwie 13 minut. System opierał się na informowaniu syrenami alarmowymi, bo jest to najszybsza ścieżka. Gdy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymało sygnał o zagrożeniu, włączyło syreny w ciągu kilkunastu minut – wyjaśnił Kierwiński.

Minister dodał, że w środku nocy niewielu mieszkańców odczytałoby wiadomość tekstową w ciągu 5 czy 10 minut. Dodatkowo służby potrzebują czasu na trafną diagnozę sytuacji, zanim wyślą oficjalny komunikat tekstowy. Specjaliści z MSWiA analizują obecnie, czy syreny w poszczególnych powiatach wyły we właściwym momencie.

Tom Rose składa deklarację po wybuchu rosyjskiej rakiety. "Stanowczo po stronie Polski"
Tom Rose składa deklarację po wybuchu rosyjskiej rakiety. "Stanowczo po stronie Polski"

Będzie nowa aplikacja

Aby skutecznie łatać wieloletnie zaległości w ochronie ludności, MSWiA szykuje nowatorskie rozwiązanie technologiczne. W ciągu kilkunastu tygodni rząd uruchomi specjalną aplikację mobilną, która uporządkuje kwestie ostrzegania przed zagrożeniami.

Urzędnicy rozważają zintegrowanie nowego modułu z popularnym systemem mObywatel. – Aplikacja ma około 14 milionów użytkowników, więc na pewno skorzystamy z tak ogromnej bazy – zadeklarował Marcin Kierwiński.

Szef resortu przypomniał również zasady zawarte w wydanym niedawno "Poradniku Bezpieczeństwa". Gdy usłyszysz syreny, a służby nie wydają konkretnych komunikatów, natychmiast schroń się w bezpiecznym miejscu – najlepiej z dala od okien – i czekaj na odwołanie alarmu.

Policja na tropie agresorów z Wrocławia

Przy okazji omówienia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, minister Kierwiński przekazał ważną informację dotyczącą brutalnego ataku na ukraińską parę we Wrocławiu. Funkcjonariusze zidentyfikowali już trzeciego podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Choć mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania, szef MSWiA zapewnił, że jego zatrzymanie jest kwestią czasu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaMarcin KierwińskiMSWiArakieta
Powiązane
Wojsko w miejscu upadku rakiety
Mieszkańcy Lubelszczyzny przerażeni po upadku rakiety. Skarżą się na brak alertów
Zełenski
Zełenski zabrał głos ws. rakiety nad Polską: Nie chodzi tu tylko o współczucie
Służby w miejscu upadku obiektu
MON potwierdza, to była rosyjska rakieta, bardzo niebezpieczna. Ch-101 może przenosić głowice jądrowe
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGłośne zabójstwo Iwony Cygan. Sąd wydał wyrok po 28 latach »
Zobacz
|
Nowa Toyota Corolla 13. generacji
Nowa Toyota Corolla to ósmy cud świata. Wygląda świetnie, hybryda 1.5 sensacją
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla rodziny. Ma napęd na tył i 116 KM. Ile kosztuje?
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Chery, Omodę, Jaecoo, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego
Trzęsienie ziemi w CPK. Nagłe dymisje kierownictwa
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Trudny quiz dla kierowców. Na 4. pytaniu odpadają eksperci
Urszula Brzezińska-Hołownia
Żona Szymona Hołowni żegna się z wojskiem. Była pilotką MiG-29. Taką emeryturę dostanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj