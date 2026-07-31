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Polacy boją się prowokacji ze strony Rosji. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 07:26
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Władimir Putin
Władimir Putin/Shutterstock
Sześciu na dziesięciu Polaków obawia się zbrojnej prowokacji ze strony reżimu w Moskwie. Najnowszy sondaż IBRiS dla Radia ZET pokazuje, że mimo upływu czasu poczucie zagrożenia na wschodniej granicy pozostaje wyjątkowo wysokie. Wyniki ujawniają jednak spore podziały – niepokój znacznie częściej wyrażają kobiety oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Polacy czują rosnące napięcie wokół naszych granic. Instytut IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytał obywateli, czy obawiają się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji. Odpowiedzi jednoznacznie pokazują, że większość z nas nie bagatelizuje zagrożenia z Moskwie. Aż 60 procent ankietowanych przyznaje, że czuje realny niepokój. Zaledwie co trzeci badany zachowuje całkowity spokój.

Kobiety boją się bardziej

Płeć silnie różnicuje podejście do potencjalnego konfliktu. Kobiety znacznie mocniej przeżywają ryzyko rosyjskiej prowokacji – aż 69 procent pań deklaruje obawy, z czego blisko jedna czwarta (24 proc.) odpowiada w sposób kategoryczny. Zaledwie 3 procent kobiet bezwzględnie wyklucza czarny scenariusz.

Mężczyźni podchodzą do sprawy ze znacznie większym dystansem. Poczucie zagrożenia deklaruje dokładnie połowa z nich (50 proc.). Jednocześnie aż 20 procent panów kategorycznie twierdzi, że Rosja nie poważy się na żaden zbrojny incydent wymierzony w Polskę.

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Wizja rosyjskiej prowokacji budzi niepokój wśród sympatyków niemal wszystkich głównych ugrupowań politycznych. Różnice kryją się jednak w szczegółach.

Największy poziom lęku wykazują wyborcy Koalicji Obywatelskiej – to w tej grupie obawy osiągają rekordowe wartości. Na drugim biegunie znajdują się zwolennicy Konfederacji. Sympatycy tej formacji pozostają najbardziej podzieleni ze wszystkich grup i najczęściej podważają prawdopodobieństwo zbrojnego incydentu.

Jak dokładnie rozłożyły się głosy?

Badacze IBRiS przedstawili ankietowanym precyzyjne pytanie, a wyniki ułożyły się następująco:

  • 19,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak",
  • 40,9 proc. wskazało opcję "raczej tak",
  • 23,7 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej nie",
  • 11,1 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie",
  • 5,2 proc. nie miało wyrobionego zdania.

Łącznie 34,8 proc. Polaków odrzuca wizję zbrojnej prowokacji, ale to zwolennicy ostrożności stanowią wyraźną większość.

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Źródło Radio ZET
Tematy: sondażRosjaWładimir Putinprowokacja
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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