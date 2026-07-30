Szef MSZ Ukrainy: Do Polski wleciała rosyjska rakieta. Oferuje Polsce pomoc

"Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Polski, Radosławem Sikorskim, po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę" - napisał Sybiha na platformie X.

Szef MSZ Ukrainy: czas przestać mówić o przeszłości

„Nadszedł czas, by skoncentrować się na przeciwdziałaniu bieżącym zagrożeniom, zamiast prowadzić dzielące debaty o przeszłości” – dodał. Ukraiński minister zaznaczył, że w rozmowie z Radosławem Sikorskim wyraził uznanie dla reakcji polskiego rządu na to zdarzenie.

Ukraina solidarna z Polską, oferuje pomoc

"(…) Zapewniłem ministra Sikorskiego o pełnej solidarności Ukrainy z Polską. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu okoliczności tego incydentu. Uzgodniliśmy, że wzmocnienie ukraińskiej tarczy powietrznej powinno stać się pilnym priorytetem dla całej społeczności euroatlantyckiej" - zaznaczył. Sybiha zaproponował wznowienie rozmów z innymi sojusznikami na temat możliwych sposobów ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej z udziałem partnerów. "Nie mówimy o działalności charytatywnej, lecz o pragmatycznych rozwiązaniach, które zwiększą nasze wspólne bezpieczeństwo" - oświadczył.

Sybicha podsumował spotkanie Tuska i Zełenskiego

"Uważam, że dzisiejsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę jest także wyraźnym przypomnieniem brutalnej rzeczywistości, z którą mierzą się oba nasze kraje. Nadszedł czas, by skoncentrować się na przeciwdziałaniu bieżącym zagrożeniom, zamiast prowadzić dzielące debaty o przeszłości" - podkreślił Sybiha. Szef ukraińskiego MSZ odnotował pozytywne rezultaty wczorajszego spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie i przekazał, że podczas rozmowy z Sikorskim omówiono realizację podjętych ustaleń. "Poinformowałem ministra Sikorskiego o rezultatach wizyt prezydenta Ukrainy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ukraina jest wdzięczna Polsce za jej przywództwo w Europie oraz determinację w obronie naszych wspólnych wartości" - oświadczył Sybiha.