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Szef MSZ Ukrainy: Do Polski wleciała rosyjska rakieta. Oferuje Polsce pomoc

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:12
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Sybiha
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha/Shutterstock
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha rozmawiał z polskim ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Sybiha zapewnił o pełnej solidarności i zaoferował pomoc.

"Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Polski, Radosławem Sikorskim, po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę" - napisał Sybiha na platformie X.

Szef MSZ Ukrainy: czas przestać mówić o przeszłości

„Nadszedł czas, by skoncentrować się na przeciwdziałaniu bieżącym zagrożeniom, zamiast prowadzić dzielące debaty o przeszłości” – dodał. Ukraiński minister zaznaczył, że w rozmowie z Radosławem Sikorskim wyraził uznanie dla reakcji polskiego rządu na to zdarzenie.

Ukraina solidarna z Polską, oferuje pomoc

"(…) Zapewniłem ministra Sikorskiego o pełnej solidarności Ukrainy z Polską. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu okoliczności tego incydentu. Uzgodniliśmy, że wzmocnienie ukraińskiej tarczy powietrznej powinno stać się pilnym priorytetem dla całej społeczności euroatlantyckiej" - zaznaczył. Sybiha zaproponował wznowienie rozmów z innymi sojusznikami na temat możliwych sposobów ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej z udziałem partnerów. "Nie mówimy o działalności charytatywnej, lecz o pragmatycznych rozwiązaniach, które zwiększą nasze wspólne bezpieczeństwo" - oświadczył.

Naruszenie polskiej przestrzeni. Jest pierwsza reakcja NATO
Naruszenie polskiej przestrzeni. Jest pierwsza reakcja NATO

Sybicha podsumował spotkanie Tuska i Zełenskiego

"Uważam, że dzisiejsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę jest także wyraźnym przypomnieniem brutalnej rzeczywistości, z którą mierzą się oba nasze kraje. Nadszedł czas, by skoncentrować się na przeciwdziałaniu bieżącym zagrożeniom, zamiast prowadzić dzielące debaty o przeszłości" - podkreślił Sybiha. Szef ukraińskiego MSZ odnotował pozytywne rezultaty wczorajszego spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie i przekazał, że podczas rozmowy z Sikorskim omówiono realizację podjętych ustaleń. "Poinformowałem ministra Sikorskiego o rezultatach wizyt prezydenta Ukrainy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ukraina jest wdzięczna Polsce za jej przywództwo w Europie oraz determinację w obronie naszych wspólnych wartości" - oświadczył Sybiha.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaPolska
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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