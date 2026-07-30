Niespodziewana oferta dla Polski. "To nie jest beznadziejny sprzęt"

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z RMF FM ujawnił, że oprócz Ukrainy chęc zakupu od Polski myśliwców MiG-29 wyraziła również Bułgaria. Dobrze, że wystąpiła - mówił minister. To wcale nie jest taki beznadziejny sprzęt, jak mówili Ukraińcy, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni - wyjaśnił.

Według ustaleń Onetu, ukraińskie delegacje oglądały w Polsce 14 poradzieckich myśliwców. Ukraińcy jednak mieli ocenić stan techniczny samolotów jest bardzo zły i mogą je przejąć pod warunkiem, że Polska je naprawi na swój koszt.

Dostaliśmy argument, który sprawia, że to jest sprzęt, o który inne państwa zabiegają, więc Ukrainie chyba też na tym zależy - skomentował szef MON.

Przełom w sprawie oferty "MiG-i za drony". "Przyszedł list"

Kosiniak-Kamysz dodał, że Ukraińcy pozostają zainteresowani potencjalnym transferem samolotów MiG-29 w zamian za udostępnienie Polsce ukraińskich technologii dronowych i rakietowych. Wyjaśnił, że rozmowy w tym temacie są "bardziej zaawansowane niż jeszcze miesiąc temu", jednak nie można być pewnym, czy oferta zostanie sfinalizowana.

Czekamy na coś, na czym mi bardzo zależy, czyli na opcję "MiGi za drony". Po tych trudnych momentach i twardych wypowiedziach z naszej strony, przyszedł list ze strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani - ujawnił minister. Powiedzieliśmy: dajcie nam konkrety. Pojawiają się. Jest lepszy moment. Też to stanowisko prezydenta Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło - mówił szef MON.