Kosiniak-Kamysz po ataku Rosji na Kijów. "Głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy są oderwane o realiów"

Ukraińcy zniszczyli 18 z 41 pocisków

W nocy z soboty na niedzielę ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 18 z 41 pocisków wystrzelonych przez Rosję. Przeciwnik zaatakował Ukrainę m.in. 25 pociskami balistycznymi Iskander-M i 10 pociskami przeciwokrętowymi Cyrkon. Zneutralizowano 108 ze 125 rosyjskich aparatów latających. Odnotowano trafienia 23 pocisków i 10 dronów w 20 miejscach na terytorium kraju; ponadto w 18 lokalizacjach spadły szczątki zniszczonych bezzałogowców - wskazano w porannym komunikacie ukraińskich Sił Powietrznych.

Szef polskiego MON podkreślił, że Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji na Ukrainę atak pociskami balistycznymi i manewrującymi oraz zapowiada przygotowanie do dużej mobilizacji wojsk. To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii - napisał w serwisie X. Dlatego robimy wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę i nic nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Nie ustąpimy w tym! - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha potwierdził w niedzielę, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny - około 40 - w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi - napisał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumował w mediach społecznościowych, że w kończącym się tygodniu Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą około 1450 dronów szturmowych, ponad 1640 bomb kierowanych oraz 99 rakiet różnych typów.