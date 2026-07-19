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Kosiniak-Kamysz po ataku Rosji na Kijów. "Głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy są oderwane o realiów"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:42
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Kosiniak-Kamysz po ataku Rosji na Kijów. "Głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy są oderwane o realiów"
Kosiniak-Kamysz po ataku Rosji na Kijów. "Głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy są oderwane o realiów"/PAP
W nocy Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji atak pociskami balistycznymi i manewrującymi na Ukrainę. "To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy" - ocenił w wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ukraińcy zniszczyli 18 z 41 pocisków

W nocy z soboty na niedzielę ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 18 z 41 pocisków wystrzelonych przez Rosję. Przeciwnik zaatakował Ukrainę m.in. 25 pociskami balistycznymi Iskander-M i 10 pociskami przeciwokrętowymi Cyrkon. Zneutralizowano 108 ze 125 rosyjskich aparatów latających. Odnotowano trafienia 23 pocisków i 10 dronów w 20 miejscach na terytorium kraju; ponadto w 18 lokalizacjach spadły szczątki zniszczonych bezzałogowców - wskazano w porannym komunikacie ukraińskich Sił Powietrznych.

Szef polskiego MON podkreślił, że Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji na Ukrainę atak pociskami balistycznymi i manewrującymi oraz zapowiada przygotowanie do dużej mobilizacji wojsk. To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii - napisał w serwisie X. Dlatego robimy wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę i nic nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Nie ustąpimy w tym! - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha potwierdził w niedzielę, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny - około 40 - w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi - napisał.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumował w mediach społecznościowych, że w kończącym się tygodniu Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą około 1450 dronów szturmowych, ponad 1640 bomb kierowanych oraz 99 rakiet różnych typów.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawładysław kosiniak kamysz
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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