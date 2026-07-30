Dziennik.pl logo

Papież ujawnił historię swojej rodziny. Padły słowa o imigrantach i niewolnikach

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
45 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV/PAP/EPA
Papież Leon XIV powiedział amerykańskiej telewizji NBC News, że jego przodkami byli zarówno niewolnicy, jak i ich właściciele. Urodzony w Chicago papież po raz pierwszy przed kamerami mówił o historii niewolnictwa w jego rodzinie. Wyznał również, że jego dziadkowie byli imigrantami. Wyraził też nadzieję na podróż do Stanów Zjednoczonych.

W wypowiedzi dla programu "Nightly News" w środę Leon XIV zapytany o to, jak ważne dla niego jest to, że jest amerykańskim papieżem, odparł: Przede wszystkim wyjaśnię, że myślę o sobie bardziej jako o papieżu, który, tak się składa, jest Amerykaninem. Nie umniejszam tego, co to znaczy być Amerykaninem.

Leon XIV: Rozumiem znaczenie pierwszego amerykańskiego papieża

Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, moja rodzina jest tam wciąż, bardzo kocham Amerykę, ale rozumiem moją misję jako mającą bardzo ważny wymiar pasterza Kościoła powszechnego, który ma głos i szansę, by przemawiać do ludzi na całym świecie – zaznaczył.

Dodał przywołując datę swojego wyboru: Jednocześnie przyznam, że dla mnie samego, a także dla ludzi w Stanach Zjednoczonych, oceniając to po reakcjach, jakie widzieliśmy począwszy od 8 maja zeszłego roku, wielkie znaczenie ma to, że jest pierwszy amerykański papież.

Na pytanie o to, co kocha w USA, podkreślił: Wiele rzeczy. Jeśli chodzi o zasady, które reprezentuje Ameryka, to jest to poczucie wolności, szansy i to, że przez pokolenia zapraszano ludzi z całego świata, by byli częścią Ameryki.

Leon XIV: Pochodzę z rodziny imigrantów, w której byli niewolnicy i ich właściciele

Następnie Leon XIV powiedział: Pochodzę z rodziny, w której moi dziadkowie byli imigrantami. Po stronie mojej matki mieliśmy ludzi, którzy byli i niewolnikami, ale i właścicielami niewolników. To jest historia dorastania w takim doświadczeniu, które pomaga mi samemu uznać jedno z największych bogactw Stanów Zjednoczonych.

Leon XIV: Mam nadzieję, że wkrótce pojawię się w USA

Leon XIV zapytany o to, czy rodacy zobaczą go wkrótce w ojczyźnie, oświadczył: Zobaczą mnie tam. Zbiegiem okoliczności właśnie dzisiaj patrzyliśmy na kalendarz na parę następnych lat. Nic nie jest jeszcze ostatecznie ustalone, ale na pewno mam nadzieję być tam wkrótce.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: USAimigrancileon XIVpapież
Powiązane
szkoła, telefon, smartfon, uczeń, nauczyciel
Zakaz telefonów w szkołach podstawowych? Ekspert przeciwny: Głupota nie ma wieku
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki otruty? Ruszyło śledztwo wokół wydarzeń rodem z "Egzorcysty"
Mateusz Morawiecki
Mocne słowa Morawieckiego o Tusku. "Strażak nie współpracuje z podpalaczem"
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkryty hit streamingu. Jeden z najpiękniejszych romansów ostatnich lat »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Quiz z geografii
Przyjemny quiz z geografii. 15/15 tylko dla orłów
Quiz z historii
Przyjemny quiz z historii. 15/15 tylko dla orłów
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 30 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla rodziny. Ma napęd na tył i 116 KM. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj