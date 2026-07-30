Mocne słowa Morawieckiego o Tusku. "Strażak nie współpracuje z podpalaczem"

Mateusz Morawiecki był pytany m.in., czy chciałby stworzyć koalicję z Donaldem Tuskiem po wyborach w 2027 r.

Morawiecki: Strażak nie współpracuje z podpalaczem

Były premier odpowiedział, że "absolutnie nie, to się nigdy nie zmieni". Strażak nie współpracuje z podpalaczem – dodał.

Odniósł się także do pytania, czy bierze pod uwagę przyszły rząd z Prawem i Sprawiedliwością i np. Konfederacją.

Morawiecki: Najważniejsza zasada: każdy, byle nie Tusk

Najważniejsza zasada: każdy, byle nie Tusk. Polityka polega na budowaniu sojuszy, koalicji i w konsekwencji doprowadzeniu do rządzenia państwem. Tylko rząd sił patriotycznych, szerokiego namiotu jest w stanie wygrać. Dokończyć dzieło reformy Polski, które zostało przerwane w 2023 roku. Zakładam, że wszystkim siłom o to chodzi – odpowiedział.

Morawiecki: Nawrocki ma wyjątkową zdolność integrowania

Pytany, czy widziałby prezydenta Karola Nawrockiego jako patrona porozumienia ewentualnego rządu PiS – Rozwój Plus – Konfederacja, Morawiecki wskazał, że "Nawrocki jest osobą, która posiada wyjątkową zdolność integrowania różnych środowisk".