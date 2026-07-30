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Polscy strażacy pomogą Francji i Hiszpanii w walce z pożarami. "Dziękuję za waszą odwagę"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 14:38
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Polscy strażacy pomogą Francji i Hiszpanii w walce z pożarami. "Dziękuję za waszą odwagę"
Polscy strażacy pomogą Francji i Hiszpanii w walce z pożarami. "Dziękuję za waszą odwagę"/Shutterstock
Unia Europejska wzmacnia działania przeciwko pożarom trawiącym południe kontynentu. Od soboty do akcji we Francji i Hiszpanii włączy się Polska, a Rumunia i Grecja zdecydowały o przedłużeniu swoich misji – przekazała Ursula von der Leyen.

"Europejska solidarność nie zna granic"

„Podczas gdy pożary we Francji i Hiszpanii nadal niszczą wszystko na swojej drodze

, europejska solidarność nie zna granic” – napisała von der Leyen w serwisie X. Jak poinformowała, Rumunia i Grecja przedłużyły swoje misje wsparcia dla regionów dotkniętych żywiołem, a od soboty do akcji dołączy Polska.

„Dziękuję za waszą odwagę i zaangażowanie” – napisała szefowa Komisji Europejskiej.

Polscy strażacy zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek wieczorem na platformie X, że Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Napisał, że polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA.

Unijny Mechanizmu Ochrony Ludności

Hiszpania i Francja korzystają z unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, dzięki któremu skierowano tam 13 samolotów gaśniczych, cztery helikoptery, 134 strażaków i 41 wozów strażackich (siedem samolotów i cztery helikoptery do Francji oraz sześć samolotów - do Hiszpanii).

Pożary lasów we Francji i Hiszpanii

Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), w tym roku spłonęło w Hiszpanii i Francji ok. 300 tys. hektarów. Według francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych od stycznia tego roku ponad 13,5 tys. pożarów przetoczyło się przez 116 tys. ha obszaru – najwięcej odkąd prowadzone są statystyki. Z kolei hiszpańskie ministerstwo transformacji ekologicznej oszacowało, że 153 tys. ha spalonych w ciągu pierwszego półrocza tego roku, to sześć razy więcej, niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

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Źródło PAP
Tematy: Francjahiszpanialaspożary
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Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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