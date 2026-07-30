Polscy strażacy pomogą Francji i Hiszpanii w walce z pożarami. "Dziękuję za waszą odwagę"

"Europejska solidarność nie zna granic"

„Podczas gdy pożary we Francji i Hiszpanii nadal niszczą wszystko na swojej drodze

, europejska solidarność nie zna granic” – napisała von der Leyen w serwisie X. Jak poinformowała, Rumunia i Grecja przedłużyły swoje misje wsparcia dla regionów dotkniętych żywiołem, a od soboty do akcji dołączy Polska.

As the fires in France and Spain continue to ravage, European solidarity knows no limit.



Romania and Greece have decided to extend their missions, continuing their support to the affected regions.



And from Saturday, Poland will join the fray.



Thank you for your courage and… pic.twitter.com/G3Kp6kDiiw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 29, 2026 Rozwiń

„Dziękuję za waszą odwagę i zaangażowanie” – napisała szefowa Komisji Europejskiej.

Polscy strażacy zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek wieczorem na platformie X, że Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Napisał, że polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA.

Unijny Mechanizmu Ochrony Ludności

Hiszpania i Francja korzystają z unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, dzięki któremu skierowano tam 13 samolotów gaśniczych, cztery helikoptery, 134 strażaków i 41 wozów strażackich (siedem samolotów i cztery helikoptery do Francji oraz sześć samolotów - do Hiszpanii).

Pożary lasów we Francji i Hiszpanii

Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), w tym roku spłonęło w Hiszpanii i Francji ok. 300 tys. hektarów. Według francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych od stycznia tego roku ponad 13,5 tys. pożarów przetoczyło się przez 116 tys. ha obszaru – najwięcej odkąd prowadzone są statystyki. Z kolei hiszpańskie ministerstwo transformacji ekologicznej oszacowało, że 153 tys. ha spalonych w ciągu pierwszego półrocza tego roku, to sześć razy więcej, niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.