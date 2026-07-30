Kaczyński ma zwycięstwo w zasięgu ręki? "Rozmawia nie tylko z Wochem"

Rzecznik PiS został zapytany w czwartek w Polskim Radiu, czy obawia się, że utworzenie przez b. premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia i osobnego klubu parlamentarnego spowoduje spadek notowań dla partii.

Bochenek: Morawiecki miał świadomość, że szkodzi

Bochenek ocenił, że inicjatywa ta jest "szkodliwa z punku widzenia ich obozu politycznego" i myśli, że Morawiecki "miał tego świadomość".

Dodał, że prezes PiS "stara się zrobić wszystko, aby doprowadzić do jedności po stronie patriotów". Premier Jarosław Kaczyński rozmawia z różnymi liderami różnych środowisk patriotycznych – dodał.

Bochenek: Prezes Kaczyński rozmawia nie tylko z Wochem

Pytany, czy Kaczyński rozmawia "z kimś więcej, niż z Markiem Wochem" – liderem Bezpartyjnych Samorządowców, powiedział, że "tak, są prowadzone również rozmowy". I myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy prezentować te porozumienia, zapewne – dodał Bochenek. Według niego, "każde środowisko", które chce odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy, powinno "być zaangażowane w ten projekt".

Rzecznik PiS dodał, że jego zdaniem, w ten sposób myśli również myśli Jarosław Kaczyński, który – dodał Bochenek – "jest pragmatykiem, realistą i człowiekiem niezwykle doświadczonym, jeżeli chodzi o politykę". Ma ten instynkt polityczny, wygrywał przez wiele lat i myślę że również to zwycięstwo jest w zasięgu ręki – uważa Bochenek.

Bochenek: Rozłam dużo mniejszy niż Morawiecki planował

Natomiast jego zdaniem Morawiecki zachował się "bez instynktu samozachowawczego", bo "dokonał rozłamu". Na szczęście ten rozłam jest dużo mniejszy niż planował, zapewne – dodał rzecznik PiS.

B. premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus, a którzy uważają, że zostali "wypchnięci" z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć "40 posłów i senator" i że będzie to polityczne forum działania stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rozwój Plus już oficjalnie klubem parlamentarnym

Rozwój Plus jest już widoczny w wykazie klubów i kół na sejmowej stronie. Według podanych tam informacji przewodniczącym klubu jest Morawiecki, a wiceszefem – Łukasz Schreiber. Pod uchwałą o założeniu nowego klubu parlamentarnego podpisało się 41 osób, jako ostatni – poseł Piotr Uściński, który o dołączeniu do stowarzyszenia Morawieckiego poinformował w środę rano.

Wcześniej, bo we wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym – w praktyce do stowarzyszenia Rozwój Plus – albo złożyły je w niewłaściwej formie. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by – jak tłumaczy PiS – zakończyć procedurę statutową.

Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym piątkowe słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Szef PiS powiedział wówczas m.in., że każdy wiedział z czym wiąże się niezłożenie oświadczenia i że "koło trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS". Szef PiS stwierdził, że jest, "można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim", i nawiązując do zapowiedzianego wówczas posiedzenia Komitetu Politycznego dodał, że musi być jeszcze dokonana pewna formalność.