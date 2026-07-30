Koniec PiS po odejściu Jarosława Kaczyńskiego? Małgorzata Wassermann nie ma złudzeń

Posłanka PiS Małgorzata Wassermann w TVP Info powiedziała, że Jarosław Kaczyński nie stracił politycznego instynktu, godząc się na rozstanie z grupą Mateusza Morawieckiego. Podkreśliła, że prezes PiS ma poparcie większości klubu parlamentarnego oraz członków partii.

Jarosław Kaczyński dobrze wie, co robi i ma poparcie większości Klubu Prawa i Sprawiedliwości i partii Prawo i Sprawiedliwość – powiedziała Wassermann. Według niej, że PiS nie może istnieć bez Jarosława Kaczyńskiego, a, po jego odejściu mogłaby powstać nowa partia, działająca pod inną nazwą. Prawo i Sprawiedliwość nie istnieje bez Jarosława Kaczyńskiego – podkreśliła.

Wassermann: Kaczyński ma umysł ostry jak brzytwa

Prawo i Sprawiedliwość od bardzo dawna jest dużą partią. Są u nas osoby bardzo skrajnie na prawo. Są u nas tacy, którzy są skrajnie na lewo - nie są katolikami i mają bardzo liberalne poglądy. Jest też spore centrum, w którym mieści się bardzo wiele osób - powiedziała Wassermann i dodała, że "partia nie ma z tym żadnego problemu".

Zdaniem posłanki prezes PiS ma pełną sprawność umysłu, dlatego nie jest to odpowiedni moment, by kończył polityczną działalność i przechodził na emeryturę. Prezes ma umysł ostry jak brzytwa. Jest w lepszej kondycji od Trumpa - powiedziała Wassermann.

Rozłam w PiS

Mateusz Morawiecki w środę ogłosił, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem "Rozwój Plus". Pod uchwałą o założeniu nowego klubu parlamentarnego podpisało się 41 osób, min. poseł Piotr Uściński, który o dołączeniu do stowarzyszenia Morawieckiego poinformował w środę rano.

Klub tworzą obok, obok Morawieckiego, również dotychczasowi posłowie PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Anna Cicholska, Janusz Cieszyński, Michał Cieślak, Elżbieta Duda, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Olga Semeniuk-Patkowska, Łukasz Schreiber, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Ryszard Terlecki, Włodzimierz Tomaszewski, Sylwester Tułajew, Piotr Uściński, Wojciech Zubowski i Ireneusz Zyska.