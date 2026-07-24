Dzisiaj Jarosław Kaczyński poinformował, że ponad trzydziestu posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". Na wtorkowym posiedzeniu ma to zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Według prezesa PiS sprawa ta jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim - jak mówił - "z propozycją, która padła już wiele tygodni temu”, żeby podzielić partię".

Terlecki: Maślarze prowadzą PiS do klęski

Jednym z polityków, który nie jest już w w PiS jest Ryszard Terlecki. "Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo" - napisał Ryszard Terlecki w swych mediach społecznościowych.

Od 2007 roku Terlecki jest parlamentarzystą, od 2008 roku członkiem PiS. Pełnił funkcję m.in. szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Przez dwie kadencje parlamentarne był wicemarszałkiem Sejmu.

Terlecki: Nie czuję się zdrajcą

W kwietniu Ryszard Terlecki tak tłumaczył swoją decyzję o wpisaniu się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Część naszych liderów i kierownictwa partii uważa, że najważniejszym krokiem jest odzyskanie wyborców, którzy odeszli bardziej na prawo - do Konfederacji i Grzegorza Brauna. Są też tacy, którzy uważają, że trzeba szukać wyborców centrowych. Do nich należy Mateusz Morawiecki. Potrzebne są oba skrzydła. To nakierowanie na centrum było słabsze i trzeba je wesprzeć -mówił w Radiu Kraków.

Podkreślił, że nie czuje się zdrajcą. W kierownictwie partii przewagę mają zwolennicy pójścia na prawo. Ja zawsze byłem zaliczany do "jastrzębi”, ale trzeba pamiętać o wyborcach, dla których najważniejszy jest dobry i sprawny rząd, a także działania na rzecz rozwoju Polski - powiedział. "Jastrzębie" to skrajnie prawicowa frakcja PiS.