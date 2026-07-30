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Pałac Prezydencki reaguje na naruszenie polskiej przestrzeni. Szef BBN przekazał komunikat

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:43
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Karol Nawrocki
Pałac Prezydencki reaguje na naruszenie polskiej przestrzeni. Szef BBN przekazał komunikat/Agencja Gazeta
Prezydent Karol Nawrocki na bieżąco otrzymuje informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i od wczesnych godzin porannych jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – poinformował szef BBN Bartosz Grodecki.

W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł, prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - poinformowało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Prezydent Karol Nawrocki "w stałym kontakcie"

Grodecki poinformował na platformie X, że "prezydent RP Karol Nawrocki na bieżąco otrzymuje informacje o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej”. Jak dodał, "od wczesnych godzin porannych Pan Prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem".

Podkreślił, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. "Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - napisał szef BBN.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Grodecki podkreślił też, że BBN oczekuje "precyzyjnych i szczegółowych informacji dotyczących całego przebiegu zdarzenia". Poinformował, że w drodze na miejsce zdarzenia jest przedstawiciel Biura.

Premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON i odpowiednich służb, które "od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach". W czwartek o godz. 10.15 premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w zespole koordynacyjnym z udziałem przedstawicielami służb.

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Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockibbnrosyjska rakietanaruszenie
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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