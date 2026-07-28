Sondaż po rozłamie w PiS. Polacy wskazali lidera prawicy

W sondażu ankietowanych zapytano: "kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy?". Jak czytamy w "SE", 42 proc. ankietowanych wskazało, że nie wie lub nie ma zdania w tym temacie. 20 proc. respondentów wskazało natomiast na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tuż za nim uplasował się prezydent Karol Nawrocki (18 proc.). Jako trzeciego respondenci wskazali na b. premiera Mateusza Morawieckiego (9 proc.).

Inni liderzy prawicy

7 proc. pytanych o lidera na prawicy wskazało na Sławomira Mentzena (Konfederacja), a 3 proc. – na Grzegorza Brauna. Kogoś innego, niż wymienionych w sondażu, wskazał jeden procent ankietowanych. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.

Komitet Polityczny PiS ma we wtorek zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS, założą oni klub parlamentarny.

Morawiecki: Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z partii...

W poniedziałek Morawiecki poinformował w Kanale Zero, że na wtorek na godzinę 20 zwołał spotkanie posłów i parlamentarzystów należących do stowarzyszenia "Rozwój Plus". Jak mówił, będzie to "długie, ciekawe, ważne, burzliwe spotkanie, zarówno merytoryczne, programowe, jak i koncepcyjne, operacyjne".

Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub - zapowiedział były premier. Dopytywany, czy stanie się to już w tym tygodniu, odparł, że to „wysoce prawdopodobne”. Powiedział również, że "Rozwój Plus" będzie zapewne "roboczą" nazwą klubu. Pytany, czy zostanie jego szefem, odparł: "Prawdopodobnie tak, ale poddam również to pod dyskusję".

Najistotniejsze jest to, byśmy się we właściwy sposób ukonstytuowali i przedyskutowali plan działań do wyborów. W jaki sposób chcemy przekonywać Polaków, że ta taka konserwatywna tożsamościowa patriotyczna, ale centroprawicowa oferta dla Polaków jest czymś, na co warto zwrócić uwagę - powiedział.