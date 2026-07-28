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Mateusz Morawiecki chce złożyć rezygnację. "Warto zachować się honorowo"

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 07:29
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Mateusz Morawiecki
Morawiecki zapowiedział swoją rezygnację. "Warto zachować się honorowo"/PAP
Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne kroki, które są konsekwencją jego poprzednich decyzji o założeniu stowarzyszenia i odmowie podpisania "lojalki" w PiS. W poniedziałek wieczorem w rozmowie z Kanałem Zero ogłosił, że zamierza złożyć rezygnację z funkcji szefa partii w PE.

Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zrezygnuje z funkcji szefa partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim. Jestem szefem partii EKR. Zamierzam złożyć rezygnację z tej partii. Zrobię to może nawet bardzo szybko, (...) chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie, to wtedy rozważę, co dalej - powiedział w rozmowie z Kanałem Zero.

Morawiecki: Warto w takich sytuacjach zachować się honorowo

Jak tłumaczył, rola przewodniczącego partii EKR została "przypisana do drugiej największej partii (PiS) w ramach EKR-u". Nawiązał do powołanego przez niego stowarzyszenia "Rozwój Plus". Nasza delegacja, jeśli taką założymy, na pewno nie będzie drugą największą, więc warto w takich sytuacjach zachować się honorowo - zaznaczył.

W ub. czwartek o północy upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom ugrupowania na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym" - pod groźbą wykluczenia z partii. Chodziło głównie o stowarzyszenie Morawieckiego "Rozwój Plus". W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie. We wtorek o godz. 17 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić decyzje.

Nie zrezygnowali z członkostwa w PiS

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS Morawiecki informował, że w skład jego środowiska wchodzi "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". Politycy związani z Morawieckim podkreślali, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzili też, że to "intryganci" chcą "wypchnąć" ich z PiS.

Morawiecki został wybrany na szefa partii EKR przez aklamację na początku stycznia ub.r. Jego kandydaturę zgłosiła premierka Włoch Giorgia Meloni. EKR to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej także m.in. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR są amerykańscy Republikanie.

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSrezygnacja
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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