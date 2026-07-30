Wyzywał pracowników z Ukrainy. Budowlaniec w rękach policji

Mężczyzna został zatrzymany w środę na terenie województwa wielkopolskiego – poinformował w czwartek mł. asp. Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Wyzywanie pracowników z Ukrainy

Obecnie funkcjonariusze prowadzą z nim czynności w komendzie powiatowej w Skawinie. Sprawa 46-latka zostanie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce – zapowiedział policjant.

Do zdarzenia upublicznionego na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych doszło w ubiegły piątek na budowie hali pod Wieliczką. Na nagraniu widać, jak przełożony w kasku budowlanym i kamizelce ochronnej wulgarnymi słowami wyzywa pracowników z Ukrainy, a na koniec filmu podchodzi do nagrywającego i usiłuje odebrać mu telefon.

Zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych

Dzień po zdarzeniu dwaj ukraińscy pracownicy pojawili się w komisariacie w Skawinie, gdzie złożyli zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych.

Natychmiastowe zwolnienie z pracy

W związku z incydentem firma Grupa Stadnicki, dla której pracował agresor, wydała oświadczenie. Poinformowała w nim, że agresor nie pracuje już w tej firmie i wyraziła "głębokie ubolewanie, że doszło do tak drastycznego zdarzenia".