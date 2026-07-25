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To w niej zakochany był Jarosław Kaczyński. "To się skończyło rozstaniem"

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:33
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Jarosław Kaczyński
To w niej zakochany był Jarosław Kaczyński. "To się skończyło rozstaniem"/Shutterstock
Jarosław Kaczyński nigdy się nie ożenił i nie założył rodziny. Okazuje się, że w młodości był zakochany. Kobieta, która złamała mu serce wyszła za mąż za innego, urodziła dzieci i została profesorem. Kim była? Dlaczego ta relacja zakończyła się rozstaniem?

Jarosław Kaczyński poświęcił swoje życie pracy zawodowej a głównie polityce i swojej partii, czyli PiS. "Super Express" przypomniał, że w jednej z książek, lata temu wspominano o tym, że w młodości Jarosław Kaczyński był zakochany. On sam niewiele mówił na ten temat.

Jarosław Kaczyński o miłości. "Chciałem być starym kawalerem"

Jestem starszym panem, a starsi panowie nie powinni się zakochiwać. Od dzieciństwa chciałem być starym kawalerem. I to mi bardzo odpowiada - a co ciekawe, miał wówczas zaledwie 43 lata! Jednak wówczas na młodość i wiek patrzono nieco inaczej - wyznał w wywiadzie, którego udzielił w 1992 roku.

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Jarosław Kaczyński o kobietach. Wyznał, jakie lubi

Z kolei w rozmowie z Małgorzatą Domagalik w 2009 roku Jarosław Kaczyński wspominał, że lubi kobiety, które są inteligentne sympatyczne i takie, które w swoim życiorysie mają "coś ważnego". Jak podkreślił nie musi to być polityczny życiorys. Na polskich ulicach roi się od ładnych kobiet. Widzę to, to się roi! To coś niebywałego - mówił. W rozmowie tej zacytował słowa Kochanowskiego, w których poeta mówił, że Włoszki są piękne, ale szybko ta uroda znika. A Polki to i w mając 50 latach staną "między młódkami to i nie poznasz".

Jarosław Kaczyński był zakochany. Kim była jego sympatia?

W 2010 w magazynie "Gala" prezes PiS wyznał, że w młodości był zakochany i jak stwierdził "zaangażowany emocjonalnie". To się skończyło rozstaniem. Większość moich znajomych miała już wtedy rodziny, bo w tamtych czasach ludzie szybciej się decydowali na małżeństwo. Mogę tylko powiedzieć, że jestem z tą osobą w rzadkich, ale ciepłych kontaktach po dziś dzień - powiedział. Nie zdradził, kim była jego sympatia.

O tej miłości Jarosława Kaczyńskiego mówiła również jego matka Jadwiga Kaczyńska. Ale nie pewna posłanka, o której pisały media, tylko pani muzykolog. Czy Jarek się ożeni czy nie? Tak rozmawiałyśmy często z siostrą. A on tylko się śmiał. I do dziś się śmieje, a ja to robię razem z nim - mówiła.

Jarosław Kaczyński miał złamane serce. Kto nie zgodził się na jego związek?

W książce "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego", którą napisał Michał Krzymowski, jeden z jego wieloletnich współpracowników ujawnił, że na związek prezesa PiS i jego ukochanej, nie zgadzał się ojciec dziewczyny.

Ona później wyszła za mąż, urodziła dzieci innemu mężczyźnie i została profesorem. Po latach Jarosław wspominał o tym lekko i bez emocji, ale pani Jadwiga opowiadała mi, że prezes wbrew pozorom jest wrażliwy i uczuciowy. A to była wielka miłość, zakończona bolesnym rozstaniem - mówił współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSmiłośćkobieta
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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