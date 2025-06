Andrzej Piaseczny pojawił się na festiwalu w Opolu 2025. Artysta nigdy nie ukrywał swoich sympatii politycznych. Głośno swego czasu było o jego urodzinowej imprezie z 2021 roku. Do sieci trafiło wówczas nagranie, na którym słychać jak jubilat wykrzykuje: "J**ać biedę, PiS, Konfederację i wszystkich innych".

Andrzej Piaseczny o Karolu Nawrockim. Mówi wprost na kogo głosował

To nagranie i zachowanie Andrzeja Piasecznego sprawiło, że stracił pracę w TVP. Był wówczas trenerem w "The Voice Senior". Teraz Andrzej Piaseczny wrócił na festiwal w Opolu. To właśnie tam został zapytany, co myśli o nowym prezydencie czyli Karolu Nawrockim. W rozmowie z Jastrząb Post wyznał wprost, że głosował na kontrkandydata.

Ja akurat należę do tej drugiej połowy głosujących... Nigdy nie ukrywałem swoich przekonań politycznych - powiedział Andrzej Piaseczny. Nie wypowiedział się jednak krytycznie na temat Karola Nawrockiego.

Andrzej Piaseczny o Karolu Nawrockim. Daje mu szansę?

Teraz mam się oflagować, zacząć bojkotować? Nie byłem zadowolony, natomiast myślę, że trzeba dać facetowi szansę. (...) Może okaże się, że to będzie prezydent wszystkich Polaków. Jeśli nie, to trudno. Przecież nie udam się na emigrację ani zewnętrzną, ani wewnętrzną. Szansa to jest coś dobrego i należy dawać ją wszystkim - powiedział artysta.