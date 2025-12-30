Warszawa od kilkunastu lat przeżywa boom na wysoką zabudowę. W centrum miasta stoją już takie wieżowce jak Varso Tower (310 metrów z iglicą – najwyższy budynek w Unii Europejskiej), Warsaw Spire, Złota 44 czy Rondo 1. Pałac Kultury i Nauki, przez dekady dominujący w panoramie miasta, coraz częściej przestaje być najwyższym punktem odniesienia.

Rozwój wysokościowców koncentruje się głównie w rejonie ronda Daszyńskiego, ONZ i Śródmieścia Zachodniego, gdzie miasto planuje dalszą intensyfikację zabudowy biurowej i usługowej. Nowa inwestycja Orbisu wpisuje się w ten trend, potwierdzając ambicje Warszawy jako jednego z najważniejszych centrów biznesowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Zniknie hotel Mercure. Co powstanie w jego miejscu?

Hotel Mercure działa w tym miejscu od początku lat 90. i przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów noclegowych w centrum miasta. Dziś jednak – jak podkreślają inwestorzy – nie spełnia już współczesnych standardów architektonicznych ani ekologicznych. Jego rozbiórka wpisuje się w szerszą strategię rewitalizacji tej części Warszawy.

Reklama

Działka przy Złotej 48/54 należy do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w stolicy. Bliskość ronda ONZ, stacji metra, licznych linii tramwajowych i głównych arterii komunikacyjnych sprawia, że to punkt idealny zarówno dla biur, hotelu, jak i funkcji usługowych. W sąsiedztwie stoją już najwyższe budynki biznesowego centrum Warszawy, więc nowa inwestycja naturalnie wpisze się w istniejącą zabudowę.

Reklama

240 metrów wysokości. Szczegóły projektu robią wrażenie

Planowana inwestycja zakłada powstanie dwóch budynków. Od strony luksusowego apartamentowca Złota 44 ma stanąć niższy obiekt o wysokości 31 metrów. Najważniejszym elementem kompleksu będzie jednak główny wieżowiec przy al. Jana Pawła II.

Jego konstrukcja osiągnie 180 metrów, a centralny, przeszklony trzon z panoramicznymi windami – 190 metrów. Całość zwieńczy 50-metrowa iglica, dzięki której budynek osiągnie łącznie 240 metrów wysokości. Oznacza to, że nowy obiekt będzie wyższy niż Pałac Kultury i Nauki.

W środku zaplanowano około 60 tys. m² powierzchni biurowej oraz 20 tys. m² przestrzeni hotelowej. Parter zostanie przeznaczony na lokale handlowo-usługowe, a pod ziemią powstanie parking na 45 samochodów.

Kiedy ruszy budowa? Orbis studzi emocje

Choć miasto wydało już warunki zabudowy, sama realizacja inwestycji nie nastąpi od razu. Przedstawiciele Orbisu podkreślają, że projekt jest rozpatrywany w dłuższej perspektywie czasowej i wymaga szczegółowych analiz oraz sprzyjających warunków rynkowych.

Na razie firma koncentruje się na modernizacji istniejącego hotelu, ale uzyskane decyzje administracyjne znacząco zwiększają wartość działki i otwierają drogę do przyszłej rozbudowy. Start budowy będzie zależał od sytuacji gospodarczej i decyzji inwestora.

Nowy punkt odniesienia dla centrum miasta?

Jeśli wieżowiec powstanie, zmieni nie tylko krajobraz okolic ronda ONZ, ale też sposób funkcjonowania tej części Warszawy. Obiekt ma łączyć funkcje biurowe, hotelowe i publiczne, przyciągając pracowników, turystów i mieszkańców.

Choć zniknięcie hotelu Mercure może budzić sentyment, jego następca ma szansę stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce – symbolem nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się stolicy.