We wpisie na platformie X Friedrich Merz stwierdził, że "naród irański ma prawo samodzielnie decydować o swojej przyszłości".

Kanclerz Niemiec: Reżim Iranu brutalnie tłumił protesty

Kanclerz zapewnił, że władze w Berlinie ściśle koordynują działania ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem oraz partnerami w regionie.

"W ostatnich tygodniach reżim w Teheranie brutalnie tłumił pokojowe protesty odważnych irańskich kobiet i mężczyzn. Zamiast chronić własnych obywateli, władze Iranu zignorowały wielokrotne wezwania do zakończenia przemocy. Jednocześnie irańskie przywództwo rozwijało swój wojskowy program nuklearny i rakietowy, stwarzając zagrożenie wykraczające daleko poza region. Przyczyniło się to do destabilizacji sytuacji regionalnej oraz do wspierania międzynarodowego terroryzmu" – oświadczył kanclerz.

Kanclerz Niemiec: USA chciały rozwiązania na drodze negocjacji

W ocenie Merza Stany Zjednoczone "od dawna dążyły do rozwiązania na drodze negocjacji", lecz "Iran nie zgodził się na wiarygodne porozumienie w sprawie zakończenia swojego wojskowego programu nuklearnego, ani nie zobowiązał się do ograniczenia programu rakietowego czy zaprzestania działań destabilizujących".

Kanclerz Niemiec: Iran powinien zaprzestać atakować Izrael

Na koniec wpisu kanclerz wezwał Iran do "zaprzestania ataków wojskowych na Izrael i innych partnerów w regionie", "zakończenia przemocy wobec własnego narodu" i "powrotu do negocjacji".

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.