Rzecznik resortu dyplomacji podkreślił w komunikacie, że "suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna Iranu powinny być szanowane".

Chiny: Konieczne natychmiastowe zaprzestanie ataków

Władze w Pekinie zaapelowały do wszystkich stron o "natychmiastowe zaprzestanie działań wojskowych", aby uniknąć dalszej eskalacji napięcia i przywrócić dialog dyplomatyczny w regionie.

Reklama

Chiny i Rosja: Potrzebne pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Zgodnie z informacjami rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti, na które powołał się Reuters, Moskwa i Pekin zwróciły się o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji wokół Iranu.

Atak USA i Izraela na Iran

W sobotę rano Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział, że uderzenie ma charakter wyprzedzający. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła "dużą operację bojową", zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Chiny pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym Iranu oraz kluczowym odbiorcą tamtejszej ropy naftowej, co pozwala Teheranowi łagodzić skutki zachodnich sankcji.