W komentarzu zatytułowanym "Dlaczego zaczął pan tą wojnę, panie prezydencie?" rada redakcyjna przypomniała, że Trump obiecywał w kampanii wyborczej kończyć wojny, a nie je zaczynać, lecz wbrew temu w ciągu ostatniego roku rozkazał użycie siły w siedmiu państwach.

"New York Times": Trump nie przedstawił żadnego wiarygodnego wyjaśnienia

Gazeta krytykuje Trumpa za to, że nie przedstawił żadnego wiarygodnego wyjaśnienia dla podjęcia nowej interwencji i wbrew prawu nie zaangażował w decyzję Kongresu.

"New York Times": Trump nie szanuje obowiązku mówienia prawdy, Amerykanie nie powinni mu wierzyć

"To, że Trump ogłosił irański program nuklearny zniszczonym przez atak w czerwcu – twierdzenie to zostało zaprzeczone zarówno przez amerykański wywiad, jak i ten nowy atak – podkreśla, jak mało Trump szanuje swój obowiązek mówienia prawdy, angażując amerykańskie siły zbrojne do walki. Pokazuje to również, jak mało amerykańscy obywatele powinni pokładać wiary w jego zapewnieniach o celach i rezultatach jego rosnącej listy militarnych awantur" – pisze dziennik.

"New York Times": Trump zlekceważył prawo krajowe i międzynarodowe

Choć rada redakcyjna uważa, że biorąc pod uwagę naturę irańskiego reżimu może istnieć uzasadnienie podjęcia działań zbrojnych, Trump tego nie wyartykułował. Określił przy tym podejście prezydenta do Iranu jako "lekkomyślne".

"Jego cele są niejasne. Nie udało mu się zapewnić sobie zarówno międzynarodowego, jak i krajowego poparcia, które byłoby niezbędne do zmaksymalizowania szans na pomyślny wynik. Zlekceważył zarówno prawo krajowe, jak i międzynarodowe w zakresie prowadzenia wojny" – podsumowała gazeta.